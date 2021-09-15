〈焦點股〉iPhone 13缺驚喜 蘋果概念股黯淡

蘋果 (AAPL-US) 正式發表 iPhone 13 系列等產品，但市場認為與前一代相比似乎沒有太大的驚喜，蘋果股價在發表會後下挫近 1%，使得台廠蘋果概念股今 (15) 日普遍表現平淡，PCB、PA 相關供應鏈賣壓偏重，僅鴻海 (2317-TW) 領軍組裝廠走強。

眾所矚目的 iPhone 13 終於問世，內建 A15 處理器採用晶圓代工龍頭台積電 5 奈米強效版製程 (N5P)，不過，台積電 (2330-TW) 今天股價在盤下震盪，一度跌至 608 元。封測廠日月光投控 (3711-TW) 也一路在平盤附近遊走。

組裝廠方面，外界評估鴻海此次仍是蘋果的最大合作夥伴，拿下近 7 成手機訂單，今天在買盤追捧下，鴻海股價勁揚 2%，最高來到 110.5 元；iPhone 13 系列組裝比重約 25% 的和碩，股價也在盤上表現，最高來到 65 元；緯創漲逾 2%，最高來到 27.9 元。

iPhone 13 及 mini 搭載 1200 萬像素雙相機系統的廣角與超廣角相機，iPhone 13 Pro 及 Pro Max 搭載 1200 萬像素相機系統的望遠、廣角與超廣角相機，此次雙鏡頭改為斜對角設計，堪稱歷年來最大的相機升級，法人預期由大立光及玉晶光共同供貨，但光學雙雄表現不同調，大立光早盤漲逾 2%，玉晶光股價則重挫逾 4%。

PCB 蘋概股普遍走軟，華通、台表科下挫逾 2%，欣興、臻鼎 - KY、台郡等也在平盤附近震盪；PA 大廠宏捷科股價大跌逾 7%，下探 146 元，為近 1 個月來低點，穩懋也翻黑下挫逾 4%。

此外，石英元件廠晶技盤中重挫逾 8%，供應熱管 / 熱板的雙鴻及供應剪刀腳鍵盤的茂林 - KY，股價均下挫逾 2%，康控 - KY、業成 GIS-KY、嘉澤等相關蘋果概念股也都震盪走低。