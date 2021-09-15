【台股龍捲風】台指期結算 自營商大賣78億 25家漲停

台股季線持續震盪，大家都知道期貨今月結算，也都知道未平倉口數大量壓力區在 17400 點到 17500 點，但就是避不開，很多人會想，外資空單多，壓低結算，偏偏外資買超 18.6 億，是自營商賣超 78.11 億，很多人會想指數下跌 80 點，做多不好賺，偏偏漲停家數高達 25 家，可是大部分的人卻一檔漲停都沒買到，反而手中股票，大都下跌！這盤就是怪… 打不贏它，還不就加入它，有時空單也可賺！

電子：

眾所期待的蘋果手機亮相，但很明顯的指標股: 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 就是漲不動，宏捷科 (8086-TW) 還大跌，大立光 (3008-TW) 破低，玉晶光 (3406-TW) 大跌，以前的人氣股可成 (2474-TW) 續跌，先前鉅亨網文章筆者就率先提醒了，今天晶技 (3042-TW) 、華通(2313-TW) 、國巨(2327-TW) 補跌，今天還一堆媒體說建議抱股過中秋，因為「未來會很好」，扯了！? 股票永遠報喜不報憂，明明有問題，也不提醒投資人，這樣很不好！

而 9 月份，大家都會炒「投信作帳」標的，但其實「投信」也會結帳喔，龍捲風很早就提醒，上周大家不斷討論的 MCU 概念股，新唐 (4919-TW) 如預測，在投信持續賣的情況下，季線沒有撐，持續破低，接下來還有很多股票會被結帳，不要亂做多，但公開媒體不方便寫太多，有興趣讀者可到 Telegram：https://t.me/imoney168

而展望較佳「控盤工具」的晶圓代工: 台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 、世界先進 (5347-TW) 似乎也漲不太動，這些投資人都需要留意，大部分的言論都報喜不報憂，這樣很不好。

再來談談 MOSFET 概念股: 富鼎 (8261-TW)、尼克森(3317-TW)、杰力(5299-TW)、大中(6435-TW)、全宇昕(6651-TW)、捷敏(6525-TW)，磊晶 + 第 3 代半導體的漢磊(3707-TW) 和嘉晶(3016-TW)，似乎都面臨股價調整的效應，此時不要太衝動

車用：

今天漲到鴻海家族 (2327-TW)，帶動乙盛(5243-TW)、正達(3149-TW)、廣宇(2328-TW)、鴻準(2354-TW) 上攻，而這種上漲走勢，明日需觀察有無延續性，否則很容易像先前的航運 + 鋼鐵一樣僅「一日行情」。

目前根據龍捲風操盤術: 加權 + 台灣 50 持續日 KD 死亡交叉，所以指數往下跌，而 23 開頭的電子類股，持續死亡交叉，且破 50 軸防線，準備往 20 軸探低，還看不出止跌跡象，持續修正，目前只能期待美股的【費半】來救 (現以日 KD 黃金交叉)。

今天雖然期指結算，讓很多只做多部停損的人，又有了逃避的藉口，但我們看空的個股又大跌 https://youtu.be/ewTOKWZBMOc。

雖然又對了，可是卻高興不起來，因為套牢的投資人將越來越多，勢必會造成層層套牢賣壓，馬上要過中秋連假了，只能提醒大家，自己操作要盯緊一些，捨不得停損，那不要全賣，多少賣一些，不然中秋節大家在玩樂，你還要偷看美股漲跌，這樣做股票，未免也太辛苦了！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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