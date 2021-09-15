聯電轉骨決戰28奈米 在晶片缺貨潮扮演關鍵角色

全球疫情肆虐下，台灣科技產業依舊蓬勃成長。《財訊》報導指出，身為全球第三大晶圓代工廠的聯電 (2303-TW)，長期處於台積電 (2330-TW) 巨大光環形成的陰影下，產業地位和影響力明顯遭到輕忽，然而在這波晶片缺貨潮卻扮演著關鍵的角色。

回顧聯電 2018 年大膽放棄先進製程，轉而鞏固成熟製程，卻是一個精準的決策，當時聯電共同總經理王石直言，未來成熟製程的需求將快速成長。今年半導體缺貨潮愈演愈烈，受益最大的公司不是台積電，而是聯電；許多外資法人在法說會上不斷追問，聯電的榮景還能持續多久？

2018 年 8 月，聯電宣布策略轉向，放棄與台積電競爭先進製程的策略，改以追求成熟製程的領導者為目標。沒想到，當年 11 月，美國司法部就以侵害美光營業祕密為由起訴聯電，股價隨即在悲觀氣氛下重挫。隔年聯電和美國政府和解後，股價自此持續向上，今年 9 月更創下 21 年來新高，短短 14 個月，股價大漲 3.3 倍。

《財訊》報導指出，現在聯電賺的是產能不足所帶來的機會財。聯電減少資本支出後，對新產能和新技術的投資轉為保守，過去幾季，營業成本都在 350 億元上下，但營收在去年第 4 季只有 418 億元，到今年第 2 季大增近百億元，達到 509 億元，聯電的營業利益同步大增近百億元。

簡言之，雖然聯電過去幾年產能增加有限，也未投資新製程技術，但只要調漲一次代工報價，新增的營收就會大幅挹注獲利。然而，聯電今年第 2 季毛利率創下新高後，法人就不斷追問「這波漲價潮還能持續多久」。聯電現在的主力製程是 28 奈米，未來要如何用成熟製程維持獲利的穩定性？

《財訊》報導指出，短期來看，聯電賺的是供不應求的機會財，但財務體質和產能調整後，讓聯電未來即使遇上供過於求的逆風，都有更好的財務體質和產品組合可以穩定前進，相信蛻變後的新聯電，明年還會為投資人帶給更多的驚奇。