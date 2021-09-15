〈房產〉壽險與金融業積極布局商用不動產 今年新壽動作最大

今年壽險與金融業在投資與自用雙重需求下，大舉投入商辦及廠辦產品。商仲業者統計，前 8 月大型交易中，壽險與金融業對於商用不動產 (非土地與地上權類) 總投資金額達 256 億元，已超越 2018、2019 年規模，其中新壽更以 92.88 億元買下台北市中華開發大樓，規模最大。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，2021 年目前為止，壽險與金融業投資土地與地上權較少，主要產品以辦公、廠辦等商用不動產為大宗，從區域來看，台北市交易金額 156 億元居冠，占整體約 6 成，集中在內湖區及松山區，整棟交易包含：新光人壽以 92.88 億元買下中華開發大樓，看準都更危老重建效益，短期將規劃為自用；三商美邦人壽以 34 億元買下今年才拿到使照的華固智富中⼼⼤樓整棟，未來將做企業總部用；中國信託資產以 22.13 億元取得國瑞集團台北總部整棟。

值得注意的是，為了找到有較高租金投報率的標的，壽險與金融業對於收益型產品的投資策略，開始有由北往南移的趨勢，其中新竹因有在高科技產業的擴張需求驅動，加上高鐵及大型建設與產業園區逐步到位利多，今年受到壽險與金融業青睞，包含新光人壽以 56.4 億元買下萊恩廣場、中國人壽以 23.25 億元買下雲智匯 21 至 30 樓，在此投資金額達約 80 億元，占整體交易 3 成，且創下壽險與金融業對新竹商用不動產的投資規模歷史新高。

總經理柯宏安表示，前幾年壽險業積極轉向購入土地、地上權進行開發打造收益型商辦或複合式商用產品，但在大型土地或地上權較少釋出下，今年壽險與金融業共 10 件投資案，其中 8 件為商辦、廠辦，以具有長期租金收益產品較受青睞。雖然今年前 8 月壽險與金融業對商用不動產總投資金額只達去年 458 億元的約 56%，但時序即將進入第四季，為商用不動產傳統旺季，壽險與金融業應該仍會扮演市場火車頭的重要角色。