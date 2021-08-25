油價重回70美元 高盛：生產商投資不足 疫情帶來供應限制 石油只會再漲！

油價重回上漲行情，Brent 原油期貨價格經過週一大漲後，週二又重回每桶 70 美元以上的水準。

一些國家疫情控制良好的正面消息，加上對供需情況的信心增強，似乎讓價格保持高位。石油股也上漲，儘管多數過去一個月來仍大幅下跌。Exxon Mobil (XOM-US) 週二上漲 0.8%，規模較小、易隨石油價格波動的公司 Whiting Petroleum (WLL-US) 上漲 4.17%，儘管過去一個月來下跌近 12%。

今年油價衝至 100 美元的希望可能已破滅，但背後卻有反彈的動力。

截至上週五，油價已連跌 7 個交易日，為 Brent 原油自 2018 年以來最長跌勢，跌幅 8.8%。 WTI 原油也出現自 2019 年來最長跌勢，跌幅 10%。

週一油價收復大部分失地，週二繼續上漲，Brent 原油上漲 2.3 美元或近 3.4%，收每桶 71.05 美元，WTI 原油上漲 1.90 美元或 2.9%，收每桶 67.54 美元。

過去一年大部分時間，石油走勢因 2 個因素而波動：新冠病毒的傳播狀況，以及 OPEC + 增產或減產的決議。

OPEC 今年 1 月決定維持低產量，7 月宣布將在未來一年逐步重建市場產量。OPEC + 要到下個月才會開會，所以自上個月會議結束以來，前景沒有明確訊號。

疫情方面，過去 2 週，新冠病毒持續在多個國家蔓延開來，似乎抑制汽油和航空燃料的需求，導致原油遭拋售。但來自中國的數據顯示，中國靠著積極的防疫措施已成功封鎖 Delta 新冠疫情散播，且旅行量正在增加。

高盛大宗商品研究主管 Jeffrey Currie 表示，拋售過剩，部分原因是供應一直處於低位。總體而言，Currie 認為生產商目前對新項目的投資太少，無法趕上未來的增長，這意味著價格可能會上漲。

他預期，Delta 變種病毒將會被證明是短暫事件，美國生產商將重拾其新紀律，因為我們看漲觀點的驅動因素從周期性需求動能轉向因投資不足導致的供應結構性限制，而新冠疫情加速了這種限制。

Currie 預期，第四季油價約每桶 80 美元，居於華爾街高位。

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，WTI 原油是否超過 70 美元是一個值得關注的水準，因為「突破此水準可能非常看漲。本週充滿希望，仍有上漲空間。」