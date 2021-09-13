大盤持續量縮 航運運價凍漲打的是什麼主意?

[大盤動向]

今日台股狹幅震盪，早盤最低來到 17,387.57，而中午過後買盤持續進駐，大盤一度由黑翻紅，終場收 17,446.31，下跌 28.26 點，成交量持續萎縮，僅 2,527 億元，三大法人合計賣超 39.54 億元，外資今日再轉賣 32.77 億元，而投信則是連 3 日小幅買超，在台指期未平倉方面，外資則是再增 1,101 口空單，但前五大交易人則是大幅回補空單，僅剩 1,707 口，其實大額交易人在期貨結算日前回補是很正常的事，主要觀察外資動向即可，若明日外資空單再增，則台股後將偏空看待，若就技術面來看，台股今天雖然下跌，但還是有守住季線及 10 日線，台股量能若能回到 3,000 億元以上，則後市會較為樂觀。

[類股動向]

觀察資金流向，電子成交比重跌破 5 成，下滑至 42.41%，其中半導體為 28.75%，還是高於航運的 24.4%，以漲跌幅來看，電子下跌 0.95%，半導體下跌 1.21%%，航運也下跌 0.75%，而今日熱門族群鋼鐵則是上漲 2.64%，權值股方面，晶圓雙雄分別下跌 1.13%、2.05%，鴻海也下跌 1.39%；台達電也有 2.04% 的跌幅，在權值股中僅聯發科以及其餘金融及傳產權值股勉力撐盤。

在鋼鐵方面，中鋼周四將開出 10 月以及第四季盤價，法人看好旺季需求更加強勁，預期上漲機率高，並且鋁價衝上 2008 年以來的最高價，在諸多利多帶動下，中鋼今日股價挺升，漲逾 2%，站上 40 元關卡，創波段新高，鋼鐵股行情強強滾，包括東和鋼鐵、中鋼構、豐興、海光、彰源等多檔漲勢也相當凌厲。

在電子類股方面，今日普遍下跌，先前重點提及的高速傳輸族群，今日全軍覆沒，# 祥碩盤中率先跌停、# 創惟下跌 6.53%；而 #譜瑞 - KY 則是下跌 5.67%；# 威鋒電子也有 3.94% 以上的跌幅；而其餘強勢個股如世界也大跌 6%，光罩、新唐均跌超過 3%，環球晶、台勝科、世芯 - KY 和聯電等均跌逾 2%。

最後特別來說一下航運，六日傳出多家航商聯合凍漲，意圖與貨主簽定長約，確保未來幾年獲利，乍聽之下是利多，但貨主也不是省油的燈，最好的情況也只會是簽定部份長約，等運價成長動能沒了，航運想回到前高就更是天方夜譚了，航運比我預期的還要早出簽長約大招，顯示航商也認為這榮景不可能一直持續下去，若要拿這與晶圓代工廠要求客戶簽長約比較的話，最主要有兩點不同，第一點 一者是景氣循環股 一者是成長股，第二點是晶圓代工廠要求簽長約主要是為了解決客戶端不斷的 overbooking，白話點來說，晶圓代工比較像是在清洗超額下訂的訂單，而航運則是單純想鎖住獲利。

本日盤後影音連結如下↓↓↓

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