Delta突破感染 再度提供被低估股進場點？

攀高接近 7 成，週一 (9/6) 盤中半導體的成交量更來到 1,080 億元，超過集中市場成交值的一半，尤其這一波外資用力加碼台股，自 8/27 以來已經大買 1,183.88 億元，主攻電金，當中又以晶圓雙雄買超力道特別大，外資已經連續 10 日買超台積電 (2330-TW)130,999 張、近期也買超聯電(2303) 逾 28.8 萬張。

根據聯電公布自行結算 8 月合併營收為 187.89 億元，年增 26.6%，連續 4 個月創單月新高，累計前 8 月營收 1,351.6 億元，年增 15.53%；聯電目前產能維持滿載，預估第三季營收季增約 8%，伴隨漲價效應，第三季毛利率則有望提升至 35%。由於聯電股價已創 21 年來新高，波段漲幅逾 3 成，長線有機會。

台積電的漲價效應預估最快第四季顯現，看好台積電先進製程技術持續領先，以及明年漲價態勢，市場已經喊出台積電股價上千元，台積電將在 9/16 除息，目前法人不離不棄，ADR 也連日走強，加上蘋果新品傳出會在 9/14 發表，台積電股價可望強勢填息，朝 2 月波段高點 668 元邁進。

另外台積電今年資本支出 300 億美元，預估明、後年資本支出會再拉升至 380 億美元、400 億美元，相關的設備廠務供應鏈，包括精材 (3374-TW)、欣銓 (3264-TW)、辛耘 (3583-TW)、萬潤 (6187-TW)、創意 (3443-TW)，股價後市值得期待。

蘋果 iPhone13 據傳將在 9/24 開賣，相機將支援人像模式錄影，5.4 吋 iPhone13mini 及 6.1 吋 iPhone13 搭載雙鏡頭，6.1 吋 iPhone13Pro 及 6.7 吋 iPhone13ProMax 則搭載三鏡頭，另外還包括 5 奈米加強版 A15 仿生晶片、數據傳輸更穩定的 WiFi6 技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控 (3711-TW) 以及玉晶光(3406-TW)。

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