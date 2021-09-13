疫情打亂旅遊計畫 彭博：全球航空業累積債務已達3400億美元

彭博報導指出，新冠病毒迫使民眾推遲原先排定的旅遊計畫，全球航空業背負債務已增逾兩成至 3,400 億美元。

彭博統計數據顯示，自 2020 年以來，全球航空業未清償債務成長了 23%，至 3,400 億美元，且今年迄今，全球航空公司已出售規模 630 億美元的債券和貸款。

(圖：Bloomberg)

考慮到 Delta 疫情仍未平息，許多國家設有入境限制，加上歐美夏季旅遊旺季即將結束，航空業前景恐動盪顛簸，Hargreaves Lansdown 高級市場分析師 Susannah StreeterDelta 也稱，Delta 病毒的傳播可能促使其他國家採取更嚴厲的隔離措施。

不過，自去年疫情爆發後，可以看到許多航空公司紛紛重回資本市場籌資，大量債券發行活動顯示，投資人並不排斥向航空業挹注更多資金。

舉例來說，瑞士廉航易捷航空 (EasyJet) 本月宣布透過發債籌集 4 億美元、發新股籌集 17 億美元作為緩衝資金，同時為旅遊業的反彈作好準備。

另一方面，日本航空也表示已透過發行次級債券和貸款，籌集近 3,000 億日圓 (約 27 億美元) 資金，將用以向空中巴士 (Airbus) 採購客機，藉此升級國際航線機隊。

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