航空業回溫? 美國航空要求3千名自願休假員工返回

新冠肺炎疫情的爆發，對全球航空業造成嚴重衝擊，不過，隨著疫苗接種持續，國際旅遊意願有所復甦。美國航空 (AAL-US) 在週四 (15 日) 表示，已要求在疫情期間自願休假的約 3,300 名空服人員在 11 月或 12 月返回工作崗位，以滿足不斷增長的旅客需求。

美國航空也在給員工的內部信件中表示，到 2022 年 3 月，該公司還將新招聘約 800 名空服人員。

「客戶需求的增加，和今年晚些時候將開始的新航線，意味著需要更多的勤務人員。」美國航空說道。

美國航空日前表示，由於疫苗接種人數的增加和封鎖限制的放鬆，更多民眾願意再度進行旅遊，因此該公司第二季的現金流有望自疫情爆發以來首度出現正值，扭轉全球旅行停擺時期每日燒掉約 1 億美元現金的頹勢。

美國航空執行長 (Doug Parker) 表示，7 月份以及夏季剩餘時間的旅遊需求仍然強勁，商務旅客人數也持續回升。

美國聯合航空 (UAL-US) 先前表示，今年 5 月份售出的國內旅遊機票金額超過 2019 年同期，反映出航空業獲利能力有望恢復。美國第四大航空公司西南航空 (LUV-US) 也已經召回了 209 名疫情期間自願延長休假的機師，以支持夏季航班的調整計劃。

隨著旅遊潮回溫，飛機製造商波音 (BA-US) 公司計畫在今年秋天將 737 Max 產量提升最多至 42 架，並指出波音的增產計畫還須視市場需求、供應鏈穩定度、存貨交付進度等因素而定。