Delta變種病毒衝擊 亞洲航空旅遊恐還需3年時間才能復甦

在新冠肺炎疫情的衝擊下，迫使多國關閉邊界，國際旅遊也因此受到衝擊。國際航空運輸協會 (IATA) 表示，在近期亞洲疫情升溫的情況下，亞洲地區航空旅遊可能還需要 3 年時間，才能從疫情造成的衝擊中完全復甦，落後於其他地區。

IATA 指出，亞洲地區的國際航空旅遊要到 2024 年才能恢復到疫情爆發前的水準，將明顯落後於其他的國家，也將會衝擊到航空燃油的需求。諮詢公司 Energy Aspects 也表示，航空燃油消耗量可能要到 2023 至 2024 年才會恢復到疫情前的水準。

漫長的復甦時間，突顯了亞洲地區所面臨的困境，許多國家的疫苗接種率仍低，Delta 變種病毒帶來的挑戰以及持續的防疫封鎖，都阻礙了經濟復甦。航空燃油是石油市場中重要的部份，在疫情仍未緩解的情況下，亞洲航空業不太可能為該地區早已壓力重重的煉油廠提供大力支持。

航空分析公司 OAG 的日本和亞太地區銷售總監 Mayur Patel 表示，隨著歐盟放寬隔離和封鎖要求，北美和歐洲在假期期間需求強勁。然而，亞洲地區的情況卻並非如此，疫苗接種率低、嚴厲且臨時的封鎖措施以及不一致的法規，阻礙了復甦。

就在本週，東南亞最大的經濟體印尼的每日新增確診病例數已經超過了印度，成為了最新的 Delta 變種病毒的傳染中心。其他地方，馬來西亞持續努力控制近期的疫情爆發，南韓首爾實施了迄今為止最嚴格的限制，而日本正準備在沒有觀眾的情況下舉辦奧運。

IATA 發言人在接受採訪時表示：「我們預計亞太地區的國際航空客運最早將在 2022 年初重新開始。但我們認為變種病毒疫情狀況不會改善，因此政府不太可能在疫苗接種覆蓋率足夠以前解除封鎖限制。」

根據 Energy Aspects 的數據，2019 年亞洲的航空燃料使用量佔全球石油消費量的三分之一。分析師 George Dix 表示，目前亞洲地區的國內和國際航班總數是疫情爆發前水平的 70%，但如果將中國排除在外，則僅有 40%。目前預計亞洲航空的需求要到 2023-2024 年才會回到疫情前的水平，但國內許由有望在 2022 年恢復。