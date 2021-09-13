前台船總經理領軍 海天離岸工程將投資建造大型鋪纜船

繼台船環海投資大型浮吊船環海翡翠輪後，國內海事工程公司海天離岸工程也宣布，將投資建造我國首座大型鋪纜船 (CLV)，預計 2023 年完成建造，2024 年起全力投入離岸風場鋪纜作業，響應政府推動離岸風電國產化發展策略。

海天離岸工程由前台船總經理暨台船環海董事長曾國正領軍，並擔任董座，延攬在海事工程領域具有豐富經驗的專家加入團隊，建構本土第一艘大型鋪纜船，致力以在地化服務提升本土產業鏈價值。

以總產值來說，包括運輸及安裝作業的海事工程，費用約佔風機採購外的風場建置總成本 3 成；以風場併網時程來看，海事工程能否順利按計畫進度進行及完工，更是風場能否順利營運，及能源轉型能否順利達標的關鍵。

政府在離岸風電第二階段潛力場址及第三階段區塊開發計畫中，鼓勵國內產業鏈發展本土海事工程能量。目前風場前期作業及輔助性海事工程已漸具規模，但主力海事工程能量，包括水下基礎運輸及安裝、海纜運輸及鋪設、風機運輸及安裝，仍待建立。

海天離岸工程投資的大型鋪纜船，是最能適應台灣及亞太區域風場作業需求的先進船型，除能以高效率及高可靠度完成離岸風場內陣列電纜及輸出海纜鋪設外，也可執行通信海纜鋪設及電力海纜與通信海纜搶修。

海天離岸工程進軍海事工程，除投入本土化大型鋪纜船建置，也將結合我國造船、修船、海事工程、資通訊整合及 AIoT 智能技術，鏈結本土船隊、創造在地價值