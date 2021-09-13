指數週一在國際股市走跌影響開低震盪，縮量整理，季線突破無量自然需要整理，本週三有台指期貨結算以及中鋼盤價開盤，又有台積電週四除息，下週又有中秋連假，上半週持續震盪整理，下半週開拉，好好注意佈局機會。

上週五提到的 IC 設計今天可惜量能不足，晶豪科以及點序開高走低，縮量下跌還是看好持續找機會佈局；而聯發科扶持的物聯網亞信 (3169-TW) 以及九暘 (8040-TW) 都差一點漲停，放量上漲持續看好；車電的第三代半導體化合物股威健 (3033-TW) 差一點漲停再創新高，爆量就不追高，等縮量再來佈局操作。

今天盤面焦點都在鋼鐵股：

中鋼帶頭中鋼構 (2013-TW) 漲停，小型股漲更多，春源(2010-TW)、精鋼(1584-TW)、大成鋼、第一銅都很不錯，位階最低可以繼續看好的是春雨(2012-TW))（台鋼集團本益比最低）營收創新高，獲利沒本益比；大國鋼(8415-TW))（鋁持續漲價）營收創高有機會走出波段。

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