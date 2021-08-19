離岸風電區塊開發容量分配要點出爐 每度電將以2.49元為上限

經濟部今 (19) 日發布離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點，定案 2026 年到 2035 年共將釋出 15 GW 容量，其中第一階段以 2026 年到 2031 年將分 3 期釋出共 9 GW 辦理選商，競標費率也提升至每度 2.49 元，不過仍低於目前平均電價。

經濟部表示，第一階段各期將以履約能力審查、競比作業兩階段方式進行，將先以技術、財務能力、產業關聯方案等項目，審查業者履約能力，通過審查才可參與競比作業，並依投標價格高低決定獲選業者，同時分配風場併網年度及容量。

第二階段 2032 年到 2035 年則會依第一階段選商結果、國際技術發展等，規劃 6GW 選商作業細節。

經濟部進一步指出，離岸風電業者應先取得場址規劃備查，並取得環評專案小組初審會議建議通過、台電併聯審查意見等，才能參與區塊開發選商作業，此外，單一風場與相同開發商容量分配，均以 500 MW 為上限，但考量風場完整性條件下，最多可再增加 100 MW 分配容量。

競標價格方面，經濟部補充，考量綠能成本、民間綠電交易市場成熟度等因素後，調整以潛力場址階段獲選 2025 年併聯離岸風場，競價得標價格的容量加權平均為每度 2.49 元，將作為區塊開發第一期選商的投標價格上限，下限則為每度 0 元。

經濟部表示，後續各期將採用前一期所有得標價格容量加權平均作為價格上限，下限則維持每度 0 元。