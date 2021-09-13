【中信投信】台股連三周獲加碼 南韓再遭提款

歐洲央行於上週召開利率政策後，政策延續寬鬆調性，但為因應通膨與經濟上修的環境，適度放緩第四季購債規模；另一方面，聯準會即將於下周召開 FOMC 委員會，市場將持續關注聯準會縮減購債的訊息，市場觀望氣息濃厚，上週新興亞股股市表現維持盤整局面，漲跌幅幅度相當有限。

上週股市表現最強勢的前三市場為菲律賓、越南、印度，週線分別上揚 1.1%、0.8%、0.3% 的漲幅；跌幅最深的前三市場則為南韓、泰國、印尼，各下修 2.4%、0.9%、0.5%。

外資資金流向除南韓、越南外，幾乎全數為淨流入，獲外資加碼最多的前三市場分別為台股、泰國、印尼，金額為 7.3 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、1.2 億、0.8 億；台股居本週吸金王，且連三周獲外資加碼，同以科技股為重心的南韓股市淨流出高達 12.8 億，為上週遭提款最多的市場。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳表示，台灣本土疫情可能再次升溫，市場持觀望態度，成交量較上周和緩，且看好疫情商機，過去一周電商族群匯集人氣，此外運輸、鋼鐵產業亦表現突出。近期上市櫃公司 8 月份營收已大致公告完畢，汽車電子類股受惠缺料緩解及電動車拉貨力道強勁，營收普遍穩步向上，短期大盤預料仍陷入盤整，長線持續看好電動車概念股。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，8 月台股營收續創新高個股以半導體產業居多，顯示於需求強烈帶動下，產業前景持續看俏。近期由於電動車前景看好，市場對第三代半導體碳化矽的討論日漸升溫。

碳化矽製程仍在萌芽初期，目前尚未出現產業制霸者，但台灣半導體可望成為中美大國博弈的受惠者。目前歐美將碳化矽視為戰略物資，禁止售往中國。在美國半導體貿易禁令及新疆議題影響下，使用中國原料的產品也無法在歐美銷售。中國為強化競爭力，亦加快腳步拓展非美供應鏈，同時禁止使用中國製碳化矽原料的終端產品無法銷往中國以外的市場。兩國供應鏈越涇渭分明，台股就越有機會受益，建議投資人可多加留意相關投資機會。

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中信綠能及電動車 ETF 非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

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