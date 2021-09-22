【摩根市場洞察】聯準會縮表在即美元大反彈？最新經理人資產配置一次看

閱讀本文您將會了解： 1. 全球經理人在聯準會退場後的資產配置意向 2. QE 退場與資金緊俏是完全不一樣的事 3. 上回 2013 年 QE 首度退場期間各資產的實際表現

【事件】

全球央行年會已在上個月結束，對照一般人對市場波動的緊繃心理，專業的機構法人又是如何進行資產配置？八年前（2013 年）聯準會 QE 退場時，當時各類資產又是如何表現？

【解析】

我們認為即使聯準會開始縮表，但聯準會的資產負債表在 2022 年仍將維持擴張。根據摩根證券預估，今年聯準會的資產負債表規模將來到 8.8 兆美元，即使之後開始減少購債，但其規模在 2022 年預期仍會進一步擴張到 9.7 兆美元，這充分顯示聯準會的縮表，只是放緩資金擴張的速度，並非使市場資金面臨緊縮，美元匯價雖會因此走穩，但也不至於大幅反彈。

另外，觀察 2013 年 5 月聯準會暗示退出 QE（縮減購債）後、直到隔年 10 月正式結束購債這段期間，除了新興市場短線上有較大的震盪之外，其餘包括美股、全球股市、高息股、高收益債等資產，反而都是呈現穩健上漲格局。可見長期經濟好轉，有利於風險性資產。（延伸閱讀：疫情過後兩個世界：當今市場上的機會與風險）

這樣的歷史經驗，也反映在全球經理人最新的資產配置上。根據八月份美銀美林對全球經理人的調查顯示，全球經理人目前淨加碼股票的比例仍在長期高水位的 54%，加碼類股多為與景氣高度連動的銀行、工業、原物料、科技等類股，以及歐洲、美國等區域；至於減碼較多的部位則是在債券、公用事業與現金，可見專業經理人仍然偏好「股優於債」的資產配置。

資料來源：美銀美林證券, Global Fund Manager Survey, 資料日期：2021 年 8 月 17 日。

相關基金

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

高收益債為存續期間較短的債券，在未來 QE 退場並導致美國利率走升期間，特別具有對抗利率風險的能力。受惠於美國經濟復甦，今年以來，共有 292 家高收益債企業獲升評，金額達 4,639 億美元，遭到降評的企業僅有 128 家，且金額也只有 1,467 億美元，這些變化使高收債升評 / 降評比例從低點大幅彈升，升降評比例達 2.3 倍，（資料來源：JP Morgan, Moody’s Investors Service, S&P, 資料日期 2021.8.31.），為過去十年以來最佳，顯示債信品質持續改善，大大有助於提升高收益債的投資誘因。

資料來源：Lipper, Bloomberg, 原幣計算, 資料日期 2021 年 8 月 31 日。

摩根基金－環球天然資源基金 - (美元)-A 股 (累計)

在全球經濟持續復甦的前提下，與景氣連動高度相關的能源、原物料等天然資源類股，可望受惠。此外，天然資源企業在過去幾年縮減資本支出及今年以來獲利續獲上調的情況下，亦持續透過股息發放或股票回購等方式回饋股東。根據統計，在全球、美國、歐洲各主要產業中，目前能源類股的股利率分別高達 4.6%、4.6% 與 4.9%，都相對居於領先地位；即使是股利率相對略低的原物料類股，歐洲地區的股利率也有 3%（資料來源：IBES, MSCI, Datastream, 資料日期 2021.7.29）。本基金主要布局在北美、英國與歐洲的能源股與原物料類股，三者合計比重超過 75%，可有效掌握景氣復甦與高股息的投資機會。

資料來源：摩根資產管理, 資料日期 2021.6.30.

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