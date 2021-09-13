UPS 警告：供應鏈危機恐將留下永久疤痕 將轉向區域化

據報導，全球最大的快遞公司 UPS(UPS-US) 的一位高管警告表示，疫情所引發的供應鏈危機，恐將對跨國企業所推動的全球化造成持久損害。該公司預期，製造和組裝可能會趨向區域化。

消費者需求的急劇波動、航空業遭受重創以及全球航運中斷，給全球企業所仰賴的供應鏈造成了多年來最嚴重的危機。UPS International 總裁 Scott Price 表示，因此，跨國零售商和製造商如今開始大力推動供應鏈的區域化。

受到物流緊縮影響的產業範圍持續擴大，包含電腦、家具和汽車製造商都在努力取得關鍵原料和零組件。儘管有多項因素帶來衝擊，但大多數高管和專家都認為疫情是主因。「很多企業都開始理解到，仰賴吃緊的供應鏈勢必將帶來風險。」Price 說道。

Price 表示，在航空業遭受衝擊後，暴露出了企業要依靠客機腹艙運輸大量貨物的脆弱性。他說道，業界預估，航空業的長途航線要到 2025 年才能完全恢復。企業在疫情爆發之後，才意識到自己幾乎沒有選擇的餘地，也是促成供應鏈區域化的原因之一。

UPS 第二季營收年增 14.5% 至 234.2 億美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 232.4 億美元，經調整後每股獲利 3.06 美元，也優於 Refinitiv 分析師預估的 2.82 美元。該公司表示，第二季國內業務量下降 2.9%，主要是電子商務方面的業務比去年同期減少 4%。

此外 UPS 也表示，今年下半年國內包裹量可能承壓，因為部分消費者重返店內購物，且在貨物受港口與鐵路影響之際，客戶爭相補充庫存。