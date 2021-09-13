PNC投資長：美股接近觸頂 或將出現至少10%修正

美國 PNC 金融服務集團投資長 Amanda Agati 認為，從目前跡象來看，美股的成長趨勢接近或是已經觸頂，並且可能將出現至少 10% 的修正。

Agati 在接受採訪時表示，已經在許多經濟指標中看見了美股即將觸頂，她也列出了 4 項原因。首先，美國上週公佈的 8 月份生產者物價指數年增 8.3%，創下歷史新高。Agati 認為，這種炙熱的上升幅度應該是短暫的，但物價仍會持續上升。

其次，Agati 認為，美國 GDP 和製造業數據等可能會向下修正。第三，密西根大學消費者情緒指數仍未恢復到疫情前的水準。最後，企業獲利成長前景也可能重新評估。

Agati 也表示，這並不意味著市場應該恐慌，也不需要因此對資金配置進行重大改變。只是應該要收斂過度亢奮的情緒，並對前景預期進行調整。

自 2020 年 3 月疫情爆發以來，標準普爾 500 指數已飆升 104%，接近歷史新高。Agati 認為，股市很可能會出現至少 10% 的修正，不過，這將會是健康的市場運作，美股後市仍然樂觀。

BTIG 股票及衍生品首席策略師 Julian Emanuel 先前曾表示，目前市場的走勢，就像是 1999 年末網路泡沫時期一樣，他預期股市在 9 月就會出現 10% 至 20% 的回調。

Emanuel 也指出，美股持續創紀錄的走勢強勁，甚至掩蓋了 Delta 變種病毒造成的病例激增、通膨上揚以及 Fed 下一步政策相關的風險。「美股的誘惑可能會繼續下去。現在是時候該保持冷靜了。」Emanuel 說道。