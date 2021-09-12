台積電除息、蘋果新品發表、中鋼10月盤價 本周大事預告

晶圓代工龍頭台積電周四 16 日將除息，配發今年首季現金股利，每股將配發 2.75 元，預期將發出 713 億元現金股利，蘋果也預計在台北時間 15 日凌晨 1 點舉辦秋季新品發表會，市場預期，新一代 iPhone 13(暫稱) 等多項新品都將亮相，另一方面，中鋼本周將開出 10 月盤價。以下是本周大事預告：

台積電周四除息 將發放 713 億元現金股利

晶圓代工龍頭台積電今年第一季每股擬配發 2.75 元現金股利，創下季配息以來新高，將在本周四 (16 日) 進行除息，發放總額約達 713 億元，市場也關注台積電除息行情。

台積電日前也公告 8 月營收達 1374.27 億元，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，出貨增溫，帶動單月營收月增 10.3%，年增 11.8%，改寫歷史單月次高，累計前 8 月營收 9965.4 億元，年增 17.2%。

以台積電財測數字推算，法人估，台積電 9 月營收可望再締新猷，可望衝破 1500 億元大關。

蘋果新品發表會 台北時間 15 日凌晨登場

蘋果正式發出秋季新品發表會邀請函，預定在美國當地 9 月 14 日上午 10 點 (台北時間 15 日凌晨 1 點) 線上舉行，市場預期，蘋果將發表一系列新品，包括 iPhone 13(暫稱)、Apple Watch Series 7、AirPod 3、iPad 9、mini 6、MacBook Pro 筆電等，也將助推蘋果供應鏈拉貨動能增溫。

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中鋼周四開出 10 月、第四季盤價

中鋼周四 (13 日) 將開出 10 月內銷盤價，隨著鋼市淡季已漸步入尾聲、亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，加上迎來傳統「金九銀十」鋼市需求旺季下，中鋼 9 月盤價漲勢已再起，平均調漲 1.2%。

展望鋼鐵後市，中鋼認為，第四季進入旺季將「月來月旺」，且國內用鋼產業受惠台商回流帶來的投資與消費需求成長，看好到明年鋼市基本面都將持續暢旺。

中鋼 8 月營收 417.13 億元，月減 0.4%、年增 61.5%，創歷史單月次高、同期新高，累計前 8 月營收 2968.66 億元，年增 47.7%，為歷史同期新高。