Apple Watch 7傳9月底上市 光磊蘋單進補

蘋果最新 Apple Watch 7 系列原先傳出因改採新設計，生產過程遭遇瓶頸，甚至傳已暫時停產，不過，最新消息指出，生產問題已解決並將開始量產；光磊 (2340-TW) 為其血氧感測器主要供應商，隨著 Apple Watch 7 可望在 9 月底上市，旺季拉貨動能升溫，下半年營運可望逐季揚升。

光磊去年打入蘋果 Apple Watch 供應鏈，同時提供感測元件的光電二極體 (PD) 及 LED，成為蘋果 Apple Watch 傳感器主要供應商。

Apple Watch 7 系列先前傳出因採用全新設計，且設計太複雜，在小規模試產時出問題，供應鏈甚至因此停產，恐衝擊出貨時程。

不過，天風國際分析師郭明錤最新報告指出，蘋果在生產 Apple Watch 7 時，確實在面板模組品質上遇到問題，但已獲解決，預計 9 月中旬開始量產，並在 9 月底正式上市。

光磊上半年稅後純益 4.28 億元，年增 1.2 倍，每股純益 1.16 元。光磊目前在穿戴式裝置感測元件市占率達 5 成，下半年隨著蘋果等穿戴式客戶新品進入拉貨旺季，營運將逐季成長，毛利率也可望優於上半年。

光磊表示，下半年將持續調整產品組合，目標拉升高階產品比重，藉此提升毛利率表現，並擴大技術優勢。

因應客戶需求暢旺，光磊內部評估要滿足市場需求，產能至少還有 30-45% 的成長空間，預計投入 8 億元，針對高性能光耦元件、長波長 VCSEL/LED、與長波長 PD 等產品，進行產能去瓶頸與擴建，且近期已開始與客戶討論明、後年的專案及訂單。