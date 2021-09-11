看準網課商機！微軟收購線上教學平台TakeLessons

微軟 (MSFT-US) 發言人週五證實，微軟已經收購新創公司 TakeLessons，該公司網站提供用戶預定各種主題的線上或實體付費課程。微軟沒有披露交易條款。

此舉顯示，微軟仍致力於為大眾提供尋找教育內容的機會，而不僅在商業領域。微軟超過 6% 營收來自 LinkedIn，其專業網絡平台的部分收入來自高級訂閱，包括可訪問提供線上課程的 LinkedIn Learning。

LinkedIn 與 TakeLessons 不同，因為 LinkedIn Learning 提供講師開設實時培訓的私人課程，以及實時小組課程。LinkedIn Learning 專注於領導力、銷售和其他商業主題的內容，而 TakeLessons 則提供許多針對消費者的主題課程，包括音樂、語言和藝術。

微軟發言人表示，「TakeLessons 是一個獨特的、值得信賴的網路商城，可將多元化、合格且經審查的講師與追求自身目標的各年齡層學生連結起來。此次收購是回應個人化混合機會不斷增加的需求，並讓我們的產品擴大接觸到 TakeLessons 的消費者。」

TakeLessons 成立於 2006 年，總部位於聖地亞哥。投資者包括 Crosslink Capital、Moore Venture Partners、SoftTech VC 和 Triangle Peak Partners。