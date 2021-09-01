微軟Windows 11將登場 華碩、宏碁新機同步升級

微軟 (MSFT-US) 6 月發布最新一代作業系統 Windows 11，今 (1) 日進一步宣布將在 10 月 5 日正式推出，符合條件的個人電腦產品將能免費升級至 Windows 11，而根據微軟官網資料顯示，包含宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HP-US)、聯想、Surface 新機都將同步升級 Windows 11 作業系統。

微軟也持續與 OEM 廠合作，根據微軟官網顯示，包含宏碁 Swift 5(SF514-55)、華碩 Zenbook Flip 14 UX363、Zenbook 14 UX425 都將搭載最新 Windows 11，此外，包含戴爾、惠普、聯想、微軟 Surface 等新機也將同步升級至 Windows 11。

隨著微軟確定新作業系統上限改版時間，市場認為，企業商業用戶採購新設備，將成為個人電腦市場下半年成長動能，且可望抵銷教育 Chromebook、消費型機種需求下滑幅度，除有利筆電品牌廠外，預期也將支撐代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 等筆電出貨。

微軟對於因設備需求無法升級到 Windows 11 的使用者，也承諾支援 Windows 10 作業系統至 2025 年 10 月 14 日，並預計下半年推出下一版本的 Windows 10 作業系統。