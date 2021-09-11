彭博：拜習熱線後 白宮評估對中國啟動新的貿易調查 

美國總統拜登和中國國家主席習近平進行 2 月以來首次通話過後，彭博引述知情人士報導，拜登團隊多名財金官員周五 (10 日) 下午會商，評估對中國補貼政策啟動新調查，作為在貿易上向北京施壓的方式之一。

包括貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多在內，美國總統拜登多名經濟顧問在周五下午開會討論潛在的調查。他們也討論了前總統川普在 2020 年 1 月敲定的第一階段貿易協議，以及對中國 3,000 億美元輸美商品課徵的關稅接下來存在那些執法選項。

兩名知情人士說，美國貿易代表署 (USTR) 要求外部顧問把中國補貼對美國經濟造成的傷害量化為具體數字，以衡量適當的回應措施。另有一名官員則說，USTR 尚未正式提出請求。USTR 和商務部均拒絕對此報導置評。

此消息在盤中出爐後，標普 500 指數、追蹤在美上市中國企業的那斯達克中國金龍指數 (Nasdaq Golden Dragon China Index) 溫和下跌，直到尾盤跌幅擴大。

拜登於美國當地周四晚間致電習近平，在 90 分鐘的通話中，拜登對中國官員不願認真與美國官員交涉一事表達失望，並說希望「美中之間的競爭不會演變成衝突」，且解釋美國針對北京種種政策的動機。

中國央視則報導，習近平向拜登表示，美國政策有時「讓兩國關係遭遇嚴重困難」。

兩名消息來源說，拜登政府尚未做決定，但傾向恢復某些關稅的排除程序，企業界和許多議員都要求美國允許這類關稅豁免。

拜登政府內有一派認為，川普時期的關稅措施未能讓中國做出美國希望的改變，而且隨著時間過去，這些關稅已經無法促使中國重返談判桌或履行第一階段協議。

(本文不開放合作夥伴轉載)