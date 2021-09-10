美國防疫措施政策鎖定擴大疫苗接種率 Mu變種恐成為隱憂

美國政府周四 (9 日) 公布防疫六大計畫，盼全力防堵疫情隨著 Delta 變種病毒繼續升溫。但除了 Delta 之外，變種病毒「Mu」也正展現威力，引發新一層憂心。

過去一周，美國平均每天新增病例超過 16.1 萬例，新增死亡病例高達 1560 例，美國多地醫療系統面臨沉重壓力。尤其是，美國的兒童病例數仍在攀升，截至目前，美國已有超過 500 萬名兒童感染新冠病毒，占感染人數的 15.1%。

拜登總統的首席醫療顧問福奇 (Dr. Anthony Fauci) 指出，在美國這麼大的國家，每周感染 10 萬以上的病例是不可接受的，必須遠低於 1 萬例。

這也是拜登周四公布防疫六大計畫的前提，其最大的目標是提高疫苗接種率，尤其是尚未施打疫苗民眾，他在白宮簡報時說：「這不是個人自由或選擇，疫苗接種能保護自己和周遭人的健康。」

但即使拜登的計畫得以推行，Mu 的出現可能打亂這一構想。

Mu 於 2021 年 1 月首次在哥倫比亞被發現，被命名為 B1621。Mu 變種的擴散，可能使得美國疫情變得更複雜。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示，在美國的 49 個州已檢測到了 Mu 變種，從全球範圍來看，Mu 變種已蔓延 40 多個國家。

Mu 變種具有多個突變，其最令人擔憂之處，是最新監測數據顯示，Mu 變種有一系列突變現象，表明其有免疫逃逸的潛在特性，將使疫苗政策徒勞無功。

洛杉磯公共衛生部門的一份聲明中指出，Mu 變異毒株的傳染性更強，並具有能逃避某些抗體保護的潛力。然而仍需更多的研究來確定 Mu 變異毒株是否比其他變異毒株更具傳染性、更致命或對疫苗和治療的抵抗力更強。

就美國當前防疫策略來看，仍然先鎖定占主導地位的 Delta 變種，以控制疫情。

上周，福奇在白宮簡報會上表示，官員們認為 Mu 變種 「目前不是一個直接的威脅」。根據 Outbreak.info 編制的估計，在全國範圍內，只有不到 1% 的樣本中檢測到 Mu 。