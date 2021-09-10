貨櫃三雄8月營收同寫新高 合計業績超過1000億元

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 8 月合併營收衝上 500.22 億元寫新紀錄，陽明 (2609-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收達 327.86 億元，月增 11.34%，年增 151.33%，萬海 (2615-TW) 為 246.63 億元，月增 21.49%，年增 278.07%，均如預期寫新高，合計貨櫃三雄 8 月營收近 1075 億元。

陽明前 8 月合併營收 1977.86 億元，年增 115.71%，而萬海為 1315.97 億元，年增 180.77%。

長榮日前董事會決議決議訂造 24 艘全貨櫃輪，交易總金額約落在 9.58-10.98 億美元間 (約新台幣 268-307 億元)，此為長榮今年以來第三次公告造船。

而萬海為因應業務需求，董事會今年二度通過新櫃採購案，顯然同樣看好後市。

不過，全球第三大、北美航線主要航商達飛海運 (CMA CGM) 最新拋出海運市場震撼彈，宣布至明年 2 月 1 日前停止所有現貨運費上漲，市場關注是否引發其他航商跟進。

貨攬業者認為，海運市況仍是嚴重供不應求，美國線塞港問題不排除會一路延續至明年第一季，而運價仍是由供需狀況決定。