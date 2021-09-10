中華電8月EPS 0.38元、前8月3.05元 重回獲利雙冠王

電信三雄今 (10) 日公告自結數，中華電 (2412-TW) 受惠宅經濟推升數據網路和寬頻營收增加，8 月營收 170.4 億元，寫今年次高，並以每股純益 0.38 元，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.35 元、遠傳 (4904-TW)0.22 元，重回單月獲利王；中華電持續坐穩前 8 月獲利王，EPS 3.05 元，贏過台灣大 0.35 元、遠傳 1.98 元。

中華電

中華電 8 月營收 170.4 億元，月增 2.86%、年增 0.2%；營利率 22.1%，月增 0.12 個百分點、年增 1.29 個百分點；EBITDA 69.8 億元，月增 2.05%、年增 3.7%；稅後純益 29.5 億元，月減 0.67%、年增 8.06%，每股純益 0.38 元。

中華電累計前 8 月營收 1333 億元，年增 3.13%；營利率 22.35%，年增 0.48 個百分點；EBITDA 552.3 億元，年增 6.05%；稅後純益 236.8 億元，年增 5.86%，每股純益 3.05 元。

中華電表示，由於網際網路應用加值營收成長、月租型客戶持續增加帶動行動服務營收走升，加上防疫宅經濟推升數據網路和寬頻接取營收續揚，抵銷資通訊專案營收與行動銷貨收入的減少，整體單月營收寫今年次高。

中華電指出，與第三季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超過預期。

遠傳

遠傳 8 月營收 65.2 億元，月減 2.93%、年增 1.95%；EBITDA 23.9 億元，月增 3.46%、年增 3.6%；稅後純益 7.17 億元，月減 62.9%、年增 1.27%，每股純益 0.22 元。

遠傳前 8 月營收 535.72 億元，年增 5.59%；EBITDA 184.86 億元，年增 0.19%；稅後純益 64.36 億元，年增 9.42%，每股純益 1.98 元。

遠傳表示，受惠用戶穩定升級 5G、資通訊業務、遠傳 friDay 購物以及 5G 手機銷售動能成長帶動下，單月營收較去年成長，且連 10 個月年增幅正成長；前 8 月每股純益超越財測目標，並達全年財測目標的 77%。

遠傳數位轉型效益持續顯現，8 月新經濟營收年增達 3 成，其中，資通訊業務營收年增 36%、系統整合專案營收年增達 249%、雲端服務營收年增 49%、資安業務營收年成長率達 16%。個人數位服務方面，在防疫與民生需求帶動下，friDay 購物營收也有 24% 年增幅。

台灣大

台灣大 8 月營收 125.9 億元，月增 0.07%、年增 18.08%；營利率 11.12%，月減 0.8 個百分點、年減 1.36 個百分點；EBITDA 28.2 億元，月減 3.42%、年增 7%；稅後純益 9.9 億元，月增 3.13%、年增 5.8%，每股純益 0.35 元。

台灣大前 8 月營收 989.1 億元，年增 17.4%；營利率 10.92%，年增 0.03 個百分點；EBITDA 220.9 億元，年增 4.8%；稅後純益 76.3 億元，年減 8.4%，每股純益 2.71 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎，推動 8 月份營收年增 18%，其中，電子商務受惠父親節買氣暢旺，營收年增 34%、行動業務在好速成双及 mo 幣多兩大方案銷售量較上月提升下，行動服務營收持續成長。

俞若奚指出，去年下半年 5G 商轉，開始頻譜攤銷、5G 建設進入高峰，除本月已開始收到政府 5G 補助外，5G 相關折舊攤銷增幅將趨緩，預期對獲利成長將有所助益。