五倍券確定發放！那些類股受惠？『半導體』『二極體』類股將引領風潮！

經歷將近 3 個月的三級警戒，對實體店面經濟造成重大影響，為挽救淹淹一息的實體經濟，即使面臨 Delta 病毒來勢洶洶，行政院宣布五倍券照樣發放，民眾最快可以在 10/8 領取使用，主計處統計去年的 3 倍券，對台灣整體的 GDP 成長率貢獻 0.4-0.75％，預計今年的五倍券，加上各地方政府加碼、企業促銷優惠，至少可以貢獻 GDP 成長率 0.7％以上，整體經濟成長率可望達到 6％以上，在五倍券效益下，有那些類股族群會直接受惠？

去年的 3 倍券主要適用範圍為實體店面如餐飲、夜市、市場、學費、補習班、百貨公司、書店等，今年的五倍券，因為有許多小店家有在使用電商平台銷售，國內電商平台願意配合商家免費上架、降低廣告費用等，政府這次適用範圍特別增加了國內電商平台的部分，整體上市、櫃公司中，有機會直接受惠的類股有電商、通路、餐廳與飯店。

這次新增國內電商平台的部分，雖然比較像輔助的角色，幫忙店家上架商品，但也有機會吸引民眾，引流到電商平台購物，有機會間接受惠，國內最大電商平台有『富邦媒 (8454-TW)』跟『網家 (8044-TW)』，從成長性來看，富邦媒營收不斷向上，Q2 毛利率、營益率、稅後淨利率與去年同期相比，都出現大幅度的成長，受惠於疫情，網路購物的使用率越來越高，富邦媒營收、獲利持續成長，雖然目前看來本益比偏高，不過股價是反應未來，只要公司不斷成長，股價就有想像空間，整體基本面佳，技術線型亦呈現多頭排列，KD 指標來到相對低檔，預計股價會再 1500-2000 之間區間震盪，建議可以在此區間內低買、高賣，區間操作。

通路的部分可能直接受惠的有『燦坤 (2430-TW)』、『聯強 (2347-TW)』、『全國電 (6281-TW)』、『全家 (5903-TW)』與『統一超 (2912-TW)』，一樣從成長性來看，Q2 毛利率、營益率、稅後純益率與去年同期相比持續成長的有燦坤 (2430-TW)、聯強 (2347-TW) 與全國電 (6281-TW)，其中成長性最高的是燦坤 (2430-TW)，營益率成長 199.73％、純益率成長 477.3％，上半年每股盈餘 2.02，獲利超過前四年個別全年獲利，轉型效益浮現，五倍券有望帶動民眾更換各種家電與消費性電子產品，營收、獲利可望持續成長，股價站在所有均線之上，多頭格局確認，短線上隨時有機會再創新高，值得投資人留意。

最後，五倍券直接受惠的上市櫃公司可能還有餐廳、飯店，餐廳受疫情影響的不確定性最高，本週新北市突然出現 delta 確診後，市長立刻宣布全面禁止內用，餐廳營運不確定性高，還有人數限制，預期五倍券對營收貢獻有限，相對不看好；而飯店業者部分，從獲利面來看，不管是去年、還是今年疫情爆發，只有『晶華 (2707-TW)』能維持獲利，三級警戒以來，飯店業者從沒有被限制營運過，因此 10 月份五倍券發放後，既使疫情再度爆發，晶華 (2707-TW) 至少也不至於賠錢，如果疫情相對穩定，則可能發生報復性旅遊，晶華 (2707) 獲利有機會翻倍成長，目前股價隨大盤向下修正到 140 元附近，有明顯的支撐，KD 指標已進入超賣區，可以觀察 140 是否出現支撐或假跌破，則可考慮進場操作。

加權股價指數本週經歷大起大落，前半週最高下跌 412 點，後半週急起直追，周五大漲 170.24 點，週線只有小跌 42.35 點，受當沖警示影響，加上台股持續震盪，散戶參與意願不高，整體量能持續下滑，從籌碼面來看，外資無論台股漲跌都對台股不離不棄，本週買超現股 290.24 億，近兩週合計買超 1191.75 億，未平倉空單大幅減少至 11000 口左右，創今年以來的新低，另外，台幣再度出現明顯的升值，央行外匯局表示是外資買台股所致，整體籌碼面呈現『外資進、散戶出』的跡象，籌碼相對穩定，預計台股在 17500 點附近震盪後，有望再次挑戰『歷史』新高！

台積電 (2330-TW) 宣布調漲報價後，帶動半導體相關類股走勢普遍走強，上週提到的相關類股，走勢都相對強勢，晶圓代工的台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界 (5347-TW) 穩定向上創新高，如果現在還想進場操作，建議選擇股本較小的世界 (5347-TW)，股價比較受資金追捧拉抬，本週股價站上 150 整數關卡後，下周如果有機會回測 10 日線，3 天不跌可以考慮進場操作；矽晶圓的部分，建議選擇龍頭環球晶 (6488-TW)，不過如果考量股價過高的問題，可以觀察合晶 (6182-TW)，合晶近期營收不斷向上創新高，毛利率、營益率、純益率也出現三率三升，每股盈餘持續向上墊高，股價目前在 65-70 間區間震盪，短期內有望隨晶圓代工族群同步向上；封測族群日月光 (3711-TW)、矽格 (6257-TW)、超豐 (2441-TW)、欣銓 (3264-TW) 也都表現不錯，值得留意；最後，矽智財的部分，上週介紹的力旺 (3529-TW) 本週五直接漲停，後續持續看好，為追價不易，建議以沿 5 日嚴控停損停利，進場操作。

全球第三大航運商『達飛』海運，週四無預警宣布，考量與客戶長期的關係，即日起至明年 2 月止，旗下所有子公司運價凍漲，全球第三大開了凍漲的第一槍，恐影響全球航運類股報價上漲的趨勢，利空消息傳出，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 卻逆勢上漲，明顯守住前波低點，近期建議觀察貨櫃三雄能否突破前波高點，如果無法突破，後續恐需要更長的時間整理洗盤，才有機會向上，投資人不可不慎。

氣候變遷導致全球氣候異常，節能減碳刻不容緩，各國大力推動電動車政策，帶動二極體相關需求大幅提高，相關類股包含強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、朋程 (8255-TW) 與德微 (3675-TW)，從財報數據比較，營收持續成長，獲利能出現三率三升的有強茂 (2481-TW)、德微 (3675-TW)。

強茂 (2481-TW) 為台灣最大整流元件廠，進近年來聚焦車用、工控等高毛利領域，上半年車用、工控比重分別為 15％、16％，未來將分別朝 2 成邁進，後續營收獲利持續看好；德微 (3675-TW) 受惠於受惠伺服器、消費性電子產品及 5G 等需求攀升，二極體產品出貨動能暢旺，此外，德微成功跨入前裝車廠供應鏈，加上整並敦南車用封裝產線，預計 2022 年將開始投產，下半年營收有機會逐季創高，全年獲利將大幅成長，股價表現同樣強勁，本週股價再創新高，可觀察月線是否有支撐，再考慮進場投資。

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