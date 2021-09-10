受疫情超跌 面板、車電、新蘋的拐點已現？

萬寶投顧陳子榕指出，Delta 病毒襲擊本土，干擾台股連三日下跌，許多好股票的股價被硬生生拉回，籌碼面觀察外資沒有看壞台股，八大官股卻是趁股價回落進場撿便宜，週三 (9/8) 即刻進場加碼台股 41.76 億元，展現政府護盤決心，投資人也應該跟著政府的腳步逢低卡位超跌股，在指數出其不意回升時才能賺到大紅包。



近期最大亮點就當然就是蘋果，預計這次蘋果會有五項新品，包括 iPhone 13 系列、Apple Watch Series7、新款 iPad、MacBook 及 AirPods 3。相關的蘋果供應商包括日月光投控 (3711-TW)、大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、GIS-KY(6456-TW) 最近股價都跟著盤勢拉回，其中不乏許多已經啟動拉貨潮，8 月營收創高的個股，像是台積電(2330-TW)、雙鴻(3324-TW)、玉晶光(3406-TW)、景碩(3189-TW)、台表科(6278-TW)。



鏡頭大廠玉晶光 8 月營收 20.41 億元，創下歷史新高，玉晶光以往只供應 iPhone 規格較低的前置鏡頭，今年首度拿到全系列高階鏡頭訂單，包括廣角鏡頭、長焦鏡頭的供貨市占都提升；預估玉晶光第三季營收挑戰新高，下半年營收更是翻倍。玉晶光最近還投資 12.6 億元成立茂晶光電，預期明年將有機會再拿到蘋果、Sony 的 VR／AR 訂單，為未來營運增添動力。



散熱模組廠雙鴻 8 月營收 12.66 億元，前 8 月累計營收 87.55 億元，雙創新高，第三季蘋果新品啟動拉貨，加上車用 GPU 散熱模組間接打入特斯拉供應鏈，第四季開始出貨，未來營運將季季走高，明年營收挑戰雙位數成長，獲利、毛利率都將優於今年。



此外，面板族群這一波大逃殺，友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 股價都從 30 多元急跌到所有均線之下，國際面板報價 8、9 月持續走跌，加上大陸面板廠急速擴張、景氣反轉都讓市場對面板前景產生疑慮，但面板廠第三季仍可望獲利，全年 EPS 也會是 10 多年來的最佳水準，以目前友達、群創股價淨值比 0.8、0.62 來看，股價都已超跌。



尤其友達、群創積極轉型跨入高門檻 MicroLED 領域，友達 100 吋以上超大尺寸 MicroLED 今年底即將量產，群創也已發表全球首款 92.4 吋 P0.6mm 4K 量子點 AM-MicroLED 無縫拼接顯示器，未來包括車用、電競、穿戴裝置、大型安控、居家娛樂的螢幕顯示都更具優化與效能，MicorLED 將成為面板產業新生機。



萬寶投顧陳子榕指出，世芯 - KY(3661-TW)，我在 8/31 為大家推薦，股價緩步墊高，價差高達 22％，這就是看準行情積極卡位的好成果。請參考 8/31 < 光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢？>。

目前台股短線量縮預估仍將處於震盪整理格局，但中長線仍舊看好，逢回都應該汰弱留強，積極布局優質超跌股，趕上下一波賺錢的多頭行情。



群創 (3481-TW)8 月自結合併營收 314 億元，年增 28.4％，創近 7 年來同期新高，第三季大尺寸面板價格預估持續上漲 3％，中小尺寸面板出貨也將季增 3％；看好未來應用商機，群創以 172 億元與超視界簽訂長約，取得 10.5 代線產能，將可節省 Open-cell 產品 5％關稅，現有產線則調撥生產 IT、車用及利基型商品，預估全年 EPS 挑戰 8 元。

順德 (2351-TW) 為全球最大功率導線架廠，市占 16.9％，受惠車用、5G 及美國基礎建設需求旺盛，順德 8 月營收 9.72 億元，創歷史新高，南投新廠第四季將開始投產貢獻營收，預估第四季營收及獲利都將維持高檔；看好新能源車蓬勃商機，順德與國際大廠正研發效能更佳的自駕感測器用導線架及功率半導體，將為營運增添新動能；預估今年至 2023 年營收年複合成長率達 22％。

宏捷科 (8086-TW)8 月營收 4.28 億元續創歷史新高，下半年除了蘋果新品出貨，另一家 5G tier 1 大廠訂單也預計在第四季投片量產。此外，WiFi 6 及 IoT 產品營收占比也將增溫，產能持續滿載，而年底前月產能還能提升至 2 萬片，產能增加 6～7 成，明年月產能再拉升至 2.5 萬片，由於需求強勁，預計產能開出後立刻填滿；宏捷科積極投入第三代半導體開發，預估明年將有所表現。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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