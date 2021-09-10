操盤手看台股：選股看日出 一產業引台積電及鴻海爭相投入

近日美國 Fed 官員談話立場偏鷹，認為今年底前仍將開始縮減購債 (Taper)，加上擔憂 Delta 變種病毒將削弱經濟復甦，美股拉回。連續回檔三日的台股，9/9 日盤中最低來到 17122 點，但在逢低買盤進場下，指數由黑翻紅，K 線收中紅棒。短線上，觀察 9/9 日低點 17122 點能否連續 3 日不再跌破，如此就能確認止穩；至於反攻訊號則看日級別的日出線 (即當日高點越過前一日高點，且收盤確認)。

目前由於大盤 9/9 日收在相對高位，9/10 日若開高，一舉越過 9/9 日高點 17319 點，形成日出線的難度不高，故一旦大盤出現日出線時要觀察能否維持到終場，確認日出成型。而當指數確認止穩，甚至確認日出線時，個股可操作性將會明顯攀升，對於盤面的積極度就要增加。



之前提到股市不怕利空，最怕不確定，所以當不確定因素逐漸消散後，多方就會展開抵抗，市場會根據已知的情況，對於股價進行重新評價，如近期本土確認出現 Delta 病毒即是一例，先前市場對於疫情的疑慮被部分釋放，就有資金敢進場點火個別股票。以盤面來看，儘管 9/9 日大盤尚未出現日出訊號，但如 IC 設計的智原、創惟、聚積、通嘉、偉詮電、茂達，IC 封測的日月光、菱生，PCB 的金像電，導線架的一詮，第三代半導體的漢磊、太極，電動車電池材料的美琪瑪、聚和、康普等皆已率先拉出日出線。由此可知，對於明年展望樂觀的股票，市場保有一定的認同度，只要大盤一止穩，這些股票很容易有資金進駐。

之前談到對於一個操盤手而言，操作時不能單看日線，週線、月線也要一併考量；對於多頭架構的股票，日線級別的連續下跌看似可怕，但以週線來看，時常是週線級別的漲多拉回，後續要站買方。以漢磊為例，近期日線看似是連續急跌，但以週線來看，僅是高檔橫盤，中期多頭架構其實未被破壞。面對日線的快速修正，有時要改由週線、甚至月線來觀察，如此才不會迷思在日線中；至於週線、月線的架構背後往往有著產業的邏輯，通常中長期能夠呈現多頭架構的股票，往往產業趨勢正在持續向上。

同樣以漢磊為例， 隨著特斯拉率先在量產車款中採用碳化矽 (SiC) 功率元件後，科技業加速投入第三代半導體發展。日前鴻海集團買下旺宏 6 吋廠，即是瞄準第三代半導體商機，近日台積電高層也表示看好第三代半導體未來十年發展，將鎖定快充、資料中心、太陽能電力轉換器、48V 直流電源轉換器，以及電動車車載充電器與轉換器等領域，搶攻相關商機。近年來，漢磊持續擴充 SiC、GaN 等第三代半導體產能，剛好搭上這個產業趨勢，後續營運可望受惠，股價在中長期資金進駐下，自然呈現多頭架構。同屬第三代半導體的還有太極、環球晶等，近期股價持續升溫，也可留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險