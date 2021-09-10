台股量能持續萎縮 後續走勢如何 專家這樣解讀

大盤動向

昨日美股三大指數雖收黑，但費半及台電子股 ADR 仍逆勢上漲，帶動大盤今日震盪走高，尾盤收最高 17,474.57，大漲 170.24 點 (+0.98%)，成交量仍維持量縮情形，僅 2,652 億元，三大法人大買 178.73 億元，外資貢獻 150.21 億，在期貨未平倉方面，外資隨著指數回彈再增 2,651 口空單。就技術面來看，今日台股強勢站回季線、5 日線及 10 日線，以目前的量能來看，至少還得在季線附近盤整一段時間。

類股動向

觀察資金流向，電子成交比重守住 5 成，其中半導體為 35%，航運則回升至 25%，以漲跌幅來看，電子上漲 0.86%，半導體上漲 0.99%，而航運則是上漲 3.08%，權值股方面，今日普遍下跌，權王 #台積電再度拉尾盤，收 5 日線附近；# 聯電再漲 1.04%，收在 68.2 元；# 聯發科今日則是領漲 IC 設計族群，強漲 2.66%，收 925 元；其他僅 #台達電及# 中華電小幅下跌。

在航運方面，貨櫃航運三雄 8 月營收超乎市場預期，盤中震盪過後，尾盤買盤進駐，長榮、陽明、萬海分別上漲 5.53%、3.29%、1.93%，而傳產股中各產業龍頭股，包括台塑四寶、台泥、紡織股的儒鴻等都向上表態；而鋼鐵股也是買盤聚焦所在，千興飆漲停，世紀鋼、燁興、中鴻、春源、中鋼也都大漲。在電子類股方面，今日漲跌互見，IC 設計族群為本日買盤重心，矽智財族群的 #力旺以及 ASIC 與 SOC 設計廠# 世芯，今日皆強攻漲停，而其他如高速傳輸晶片廠 #祥碩、# 鈺創、# 創惟、# 威鋒電子、# 譜瑞 - KY、# 偉詮電等，今日也都有不錯表現。

整體來說，台股今天量能持續低迷，大盤雖站回季線，下周將進行台指期結算，預期震盪力道會加劇，可重點關注外資期貨未平倉動態，後續若要再上攻，還是需要成交量放大至 3000 億元以上。

各位投資朋友還記得在 8/21 舉辦的線上實戰分享會嗎? 那時候與各位朋友們分享的四大高成長產業以及 5 檔飆股，後來都一一發動，但是有許多投資朋友反應，沒能跟到線上直播，有鑑於此，為了幫助股民安然度過 9 月股市動盪，抓準投資進場時機，陳建分析師決定另外加開今年壓軸場【中秋賞金計畫－免費線上分享會】，於 110/09/12(日)14:00-15:00 在 Youtube 頻道舉辦，表單連結如下↓↓↓

[中秋賞金計畫 - Google 表單連結] : https://forms.gle/AszH9pQGw5iR9kU76

更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群

[專人諮詢] : 02-2542-9977

[本日盤後影片] : https://youtu.be/SacIF0kONhg

[Line@官方粉絲帳號] : https://reurl.cc/GmQrr3

[官方 Telegram 群組] : https://t.me/cccwin888

[YouTube 頻道] : https://lihi1.com/eS0vG

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險