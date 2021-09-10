FOMC永久票委：今年開始Taper可能是合適的

週四 (9 日) FOMC 永久票委、聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，今年開始縮減購債 (Taper) 規模可能是合適的。

聯準會官員們對何時開始減縮購債規模存在分歧，一些官員希望在 9 月 21 日至 22 日的利率會議上盡快宣布該計劃，其他人正耐心等待進一步的數據。

儘管 8 月非農就業數據不佳，諸如 FOMC 永久票委、聯準會 (Fed) 理事鮑曼、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 等多位聯準會官員仍預期美國將於今年底前展開 Taper。

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三稱：「假設經濟持續如我預期的那樣好轉，今年開始放緩購債步伐可能是合適的。」

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週四亦對經濟前景抱持樂觀態度，並沒有過於關注上月「暴冷」的非農就業數據。

鮑曼週四稱：「8 月非農就業報告不如預期般強勁，但若數據如我所料，美國仍將看到非常強勁的經濟增長，今年開始 Taper 可能是合適的。」

鮑曼認為供需失衡導致今年飆升的通膨，她警告，高通膨可能會比目前預期持續更長時間。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 表示，聯準會官員今年的目標是縮減購債計劃。

Krishna Guha 在給客戶的一份報告中說：「與 11 月或可能是 12 月的數據相比，8 月的非農就業報告已扼殺在 9 月做出 Taper 決定的任何可能性。」