積極拓展實體通路！傳亞馬遜考慮開設類似百貨公司的大型零售據點

在電商銷售領域取得傲人成績後，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 仍積極朝向實體通路發展，《華爾街日報》週四 (19 日) 引述知情人士指出，該公司計劃在美國設立類似百貨公司的大型零售據點。

知情人士預計，亞馬遜首批實體銷售據點部分將座落於俄亥俄州和加州，空間約 3 萬平方英尺，較多數百貨公司佔地來得更小。

上述報導還稱，亞馬遜從 2 年前就開始和美國服飾品牌接洽，提出設立大型商店的想法，目前還不確定有哪些品牌會進駐，但亞馬遜自有品牌可望在其中佔據有利位置。

雖然拓展實體通路勢必帶來更高的固定成本，但也能有效增進與客戶間的互動，同時提供更多即時的商品展示機會，這對服飾銷售來說特別有利，有助於消弭消費者對尺寸不確定性的擔憂。

針對上述報導，亞馬遜並未回應評論請求。

自網路書店起家的亞馬遜，近年來除了開設實體書店 Amazon Books、無人便利商店 Amazon Go 和無人生鮮超市 Amazon Fresh 外，還買下美國有機連鎖超市 Whole Foods Market，積極將自家版圖自線上的電商通路，拓展至線下的實體零售市場。

最新財報顯示，亞馬遜 Q2 淨銷售額年增 27%，至 1,131 億美元，去年因疫情衝擊，導致消費趨勢朝線上移動，實體商店銷售額年減 5%，隨著疫情趨緩，今年 Q2 實體商店銷售額年增 11%。