大盤今日是逃命波嗎 專家這樣解讀! 精選外資、投信逆勢買超股

<大盤動向>

受到昨日美股回落影響，今日早盤下殺近 150 點，隨後中小型電子買盤進駐，指數由黑翻紅，終場收 17,304.33，上漲 33.84 點 (+0.20%)，但成交量僅 2,440 億元，創下今年以來新低，三大法人今日合計賣超 8.28 億元，外資再賣 6.68 億元，投信則轉買 3.47 億元，自營商自昨日大幅賣超後，今日再賣 5.07 億。而外資期貨空單則是再回補 2,542 張，來到 11,655 口，就技術面來看，今日應屬弱勢反彈，且 5 日線即將向下死亡交叉，在指數未站回季線以上之前，都不宜太過樂觀。

<類股動向>

觀察資金流向，電子由於表現弱勢，成交比重為 54%，其中半導體則下滑至 39%，航運則回升至 22%，以漲跌幅來看，電子上漲 0.34%，半導體上漲 0.28%，而航運則是下跌 0.87%，電子權值股方面，今日普遍下跌，權王 #台積電尾盤買盤進駐收回平盤，維持在 619 元；# 聯電開低走高，強彈 2.58%，收在 65.8 元；# 聯發科下跌，終場收 901，力守 900 元以上；其他 #鴻海、# 台達電、# 中華電等權值股均震盪走跌。

在電子類股方面，今日全數反彈，近日回檔的車用二極體、ABF 載板、MOSFET、車用電池、MCU、IC 設計、封測等今日全數回彈，就算是記憶體及面板，今日也一樣買盤進駐，其中矽智財族群的 #智原；PCB 的 #金像電；車用 IC 測試的 #欣銓等都是 8 月營收成長的個股，且今日都有半根停板以上的漲幅，另外，近期因 Delta 疫情再起，股市再度回檔修正，以下我整理出自 9/6 起跌點至今日 9/9 投信買超股本比與外本買超股本比前 10 名。

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