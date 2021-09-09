中探針三大產品線需求強 明年營收年增15%起跳優往年

中探針 (6217-TW) 今 (9) 日舉辦法說會，總經理蔡伯晨指出，據目前客戶需求，第四季營收將維持高檔，明年受惠連接器、測試、新能源三大產品線需求續強帶動，營收年增幅可達 15-20% 以上，優於往年、創歷史新高，展望樂觀。

蔡伯晨表示，中探針為因應明後年成長，董事會已通過發行公司債 (CB)，預計將募得資金用於買地建廠、採購設備等，加上過往布局效益顯現，成長幅度可望更勝以往，也對得起投資大眾。

中探針主力產品為 POGO PIN 連接器，可應用在真藍芽無線耳機 (TWS)、筆電、手機、平板、5G 基站、智慧家居等，其中，TWS 客戶黏著度高，已與日系客戶合作新案，5G 基站則供應給中系運營商龍頭，隨著中國持續布建 5G，預計營收貢獻將逐步攀升，且因該產品毛利佳，有助優化整體產品組合。

中探針測試則切入 5G/AI、伺服器、加密貨幣、電動車等半導體領域，Socket(基座)、Pin(探針) 營收比重約 30%、70%，產品別則以邏輯為主，比重達 60%，記憶體約 40%。

蔡伯晨補充，今年將深化與記憶體客戶合作，預計明年會陸續發酵，加上車用產品貢獻，預計將是明年營收成長主力。

中探針新能源也有斬獲，目前有兩家客戶，分別為韓系、美系電動車大廠，其中，與美系電動車的合作案預計自年底、明年初開始貢獻營收，終端產品為 AC 的充電槍。