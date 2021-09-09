台股量能萎縮 外資買超電子股居多 連四賣聯電

台股今 (9) 日尾盤拉高，但是市場成交值萎縮爲 2439.65 億元，三大法人合計合計賣超 8.27 億元，個股方面，外資連 4 天賣超聯電 (2303-TW)10.75 萬張，買超集中在電子股，包含群創、菱生、華邦電與京元電等。

集中市場今日外資與陸資賣超 6.67 億元，投信買超 3.46 億元，自營商賣超 5.06 億元；在期貨市場外資交淨口數爲 1043 口，未平倉合約口數空單減少 2542 口爲 11655 口。

外資今天集中市場買超較多的個股爲，群創、中鋼、菱生、華邦電、京元電子、燁輝、宏碁、中鴻、威建、國泰金；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，臺企銀、萬海、光磊、聯電、長榮航、開發金、新光金、富邦金、統一。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，泰鼎 - KY、金像電、偉詮電、中鋼、聯茂、台塑、日月光投控、智原、嘉澤、聯電；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，京元電子、佳世達、旺宏、欣興、光罩、台郡、遠東新、美利達、台玻、新唐。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、台積電、中鋼、泰鼎 - KY、金像電、潤泰新、中壽、偉詮電、凌陽、潤泰全；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，聯電、長榮航、富邦金、新光金、同欣電、裕民、友達、光磊、景碩、萬海。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股大盤走勢，反映全台疫情變化的不確定因素，市場對台股走勢看法趨保守，導致成交量能萎縮；證券分析師黃漢成指出，台股今天成交量能萎縮，顯示上檔壓力仍大。