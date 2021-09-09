台股翻紅小漲33點收17304點 量能急凍不到2500億元

台股今 (9) 日早盤跳水急殺近 150 點，隨後低接買盤湧入，指數黑翻紅，收復 17300 點，聯電、大立光等電子股回神，IC 設計、封測股獲資金點火，鋼鐵、造紙等傳產股也強力穩盤，指數終場上漲 33.84 點，收在 17304.33 點，成交值 2439.65 億元。

晶圓代工廠聯電產能持續供不應求，已與客戶談明年產能，甚至是更長久合作的規劃，激勵今日股價回神，勁揚逾 2%，世界也有近 4% 的漲幅，台積電則一路盤下震盪，尾盤湧入買盤力挺，拉升至平盤作收。

聯發科賣壓沉重，一度失守 900 元關卡，終場收 901 元，跌幅 1.2%，但 IC 設計股普遍獲得資金青睞，矽智財 (IP) 廠 M31、智原均大漲逾半根停板，驅動 IC 廠敦泰也強漲逾 6%，MCU 三傑新唐、盛群、凌通也有 1-2% 的漲幅。

其他權值股方面，國巨、大立光、聯詠、微星、南亞科、友達等電子族群也在盤上表現；金控股國泰金強勢翻紅、富邦金也拉升至平盤；中鋼上漲約 2%，帶動鋼鐵股走堅。

航運股方面仍有壓，萬海下跌超過 2%，長榮、陽明互有漲跌，散裝航運股新興、裕民、台航、慧洋 - KY 約有 1-3% 不等的跌幅，航空雙雄華航、長榮航賣壓偏重，下跌 1-2%，唯獨宅配通受惠宅經濟題材，連續第 3 天拉出漲停板。