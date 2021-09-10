〈台股盤前〉疫情不確定性陰霾籠罩 難脫低量整理格局

台股昨 (9) 日開低走低，隨後在五倍券振興措施出籠的激勵下買盤轉強，終場以 17304.33 點作收，上漲 33.84 點，成交值則縮至 2439.65 億元，法人認為，大盤創今年單日新低的窒息量，顯示多空膠著，投資人觀望本土疫情不確定性的氣氛濃厚，預料今日仍將持續呈盤整震盪量縮格局。

三大法人昨在集中市場合計賣超 8.07 億元，其中，外資賣超 6.38 億元，為連 2 日小賣，投信買超 3.38 億元，終結連 3 賣，自營商賣超 5.07 億元，則是呈現連 4 賣，大型法人並未見明顯一致的買盤。

美股方面，由於蘋果、亞馬遜和微軟等大型科技股滑落，表現偏弱，道瓊指數連續第 4 個交易日收黑，終場下跌 151.69 點或 0.43%，收 34,879.38 點，那斯達克下跌 38.38 點或 0.25%，收 15,248.25 點，標普 500 指數下跌 20.79 點或 0.46%，收 4,493.28 點，而費城半導體指數上漲 13.2 點或 0.39%，收 3,390.8 點。

消息面上，昨晚傳出北市文山區 1 所國中和 1 家私幼教職員與確診者足跡重疊，需預防性停課，而松山區某國中 1 名學生確診，全班停課 14 天，該校也預防性停課 1 天。

行政院宣布五倍券紙本券最快 10 月 8 日可以領用，數位方式綁定則從本月 22 日起開放，10 月 8 日開始消費，除了實體店家、攤商可使用外，國內電商也納入範圍。

鴻海 S 事業群最新投入的 6 吋廠，除了生產碳化矽 (SiC) 外，也將生產微機電紅外線，希望透過串聯國內如嘉晶、朋程等上下游業者，打造完整 SiC 在地供應鏈。

聯發科發布最新「迅鯤 900T」晶片，主要應用於平板電腦、筆電等終端產品，相關平板電腦預期將於近期上市，積極擴展平板與 Chromebook 應用、智慧電視和智慧物聯網、電源管理晶片等領域。

金管會公布，「銀行、證券、保險」三業前 7 月稅前獲利共達 6562 億元，較去年同期大增近 2219 億元，創歷史同期新高，全年金融業獲利可望突破 8000 億元，屆時將是史上最賺錢的一年。

法人指出，國內疫情發展具高度不確定性，短期多頭恐難有發揮，預料大盤仍將呈現低量整理格局，除了等待營收數據，蘋果新機題材則是近期可關注的題材方向。