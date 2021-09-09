〈台股盤中〉晶圓雙雄回神+五倍券將上路 黑翻紅漲點擴大

由於美股回跌、連帶亞股回檔偏弱整理，台股今 (9) 日早盤也受拖累，一度跌近 150 點，但在台積電翻紅和聯電的走強帶動下，開盤一小時後翻紅，盤中又隨著行政院正式宣布五倍券將於 10 月上路，激勵大盤漲點緩步擴大至 50 點左右，高低點差距近 200 點，預估成交值則縮至 2600 億元左右。

從大型權值股來看，亞德客 - KY 漲超過 8% 最強勢，而台積電早盤一度跌逾 1%，隨後緩步收斂跌勢翻紅，聯電再度轉強，漲幅 3% 左右，南電、日月光投控、聯詠和國巨均漲逾 2%，不過，部分仍遭壓在盤下，矽力 - KY、萬海跌逾 2%，和泰車、台塑、台泥和陽明均跌 1.5% 之上。

從細族群來看，石英元件相關業者表現不俗，希華、加高和晶技均漲逾 3%。南電也轉強下，載板族群中，易華電漲逾 3.5%，同欣電漲逾 2.5%。

被動元件族群也有買盤進場，越峰、立敦和蜜望實均漲超過半根停板，台嘉碩漲近半根停板，九豪漲 3%，國巨、興勤、鈞寶和奇力新等鈞漲逾 2%。

反觀昨日強勢股防疫族群今日轉弱，恆大和新麗跌 5%，康那香跌超過 3%。

元大投顧認為，台股自 8 月下旬以來，若以波段最低點起算，最多一度反彈將近 1400 點，幾乎已經把這波跌勢完全收復，但本波漲點多是由權值個股所貢獻，內資仍持續調節小型電子股，在大盤量能表現低迷之際，台股欠缺主流，操作難度持續上升。

統一投顧則指出，昨日市場傳出國內 Delta 疫情增溫，造成台股下跌，接連跌破周線和季線，市場持股信心不足、偏好短線進出， 加上目前科技產業第四季雜音頻傳，產品報價鬆動，且整體供應鏈失衡問題短期難解，預期加權指數在月線和季線區間震盪整理。