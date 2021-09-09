〈焦點股〉台封測廠無懼疫情變數 日月光領軍強彈

馬來西亞疫情嚴峻，當地封測廠 Unisem 關廠一周，雖然台灣疫情也升溫，但並未對封測產業造成影響，中國 IC 設計龍頭砍單利空消息也逐漸淡化，相關封測股今 (9) 日強勢反彈，龍頭廠日月光投控 (3711-TW) 翻紅站回 120 元，盤中勁揚逾 3%，菱生 (2369-TW)、欣銓 (3264-TW)、同欣電 (6271-TW) 等漲勢也相當凌厲。

大馬疫情對半導體供應鏈造成巨大的衝擊，除了跨國企業外，Unisem 是當地大型晶片封裝測試企業之一，為半導體組裝和測試服務的供應商，產品包括晶片探測、晶片研磨、各種引線框、基板 IC 封裝、晶片級 CSP 和 RF 測試服務等，公司公告 9 月 15 日前關閉位於霹靂州怡保的工廠。

台股今天早盤湧現賣壓，一度下挫逾百點，回測 17100 點關卡，不過，半導體族群逐漸回穩，日月光投控領軍封測族群走強，盤中上漲逾 3%，最高來到 123.5 元；菱生放量大漲逾 7%，最高來到 30.45 元；欣銓同步勁揚逾 5%，最高來到 66.9 元。

中國 IC 設計龍頭韋爾旗下的豪威科技傳出大砍 CIS 晶片訂單，使得同欣電股價連日萎靡不振，但法人認為影響營收有限，帶動今日股價跌深反彈，漲幅達 5%，最高來到 227 元。

此外，華泰、超豐、典範、力成、台星科等封測股，今天也受到買盤青睞，漲勢都不俗，表現優於大盤。

封測產業進入旺季，但打線封裝設備受 IC 缺料影響，交期長達 6-12 個月，由於產能擴充較慢，延長封測業的上升週期，日月光投控也透過產品組合優化、漲價，帶動整體 ASP (銷售單價) 上漲，進一步提升獲利，外資明年毛利率、營益率仍可較今年成長。