百容電子8月營收衝上2.04億元 本季將創高

百容 (2483-TW) 受惠電子零組件銷售挹注，8 月營收突破 2 億元，以 2.04 億元續創新高，已連續 2 個月改寫新高，9 月營收仍正向發展，法人預估第三季營收將以 6 億元創新高。

百容 8 月營收 2.04 億元，月增 4.05%，年增 49.66%；累計 2021 年前 8 月營收 13.95 億元，年增 21.25%。

百容 7 月營收 1.97 億元改寫新高，8 月中以來，出貨運輸效率優於預期，營收也超越預期，估 9 月營收有 1.9 億元以上。

百容電子零組件生產線完成遷廠安徽滁州，生產動線流暢，加上出貨客戶端順暢，推升營收走強。

百容持續增購半導體導線架沖壓機台，因應不斷提升的需求，台灣廠新增 2 台生產設備產能，預計 9 月量產，新增產能開出之後，預估增加產能 10%，加上百容逐步解決先前導線架銅原材料短缺的問題，將顯著挹注 9 月營收。

至於百容中國江蘇蘇州相城導線架廠的新增產能計畫，受設備進駐時程影響，新增 4 部設備要到明年第一季後進駐，並開出新增產能。

百容半導體導線架產品去年營收比重 37%，今年以來成長到 43%，目前生產仍供不應求，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主軸，江蘇蘇州相城廠成為重要生產據點。

百容 2021 年上半年稅後純益 1.19 億元，年增 28.81%，每股純益 1.09 元。