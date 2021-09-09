〈台股盤前〉Delta病毒入社區 下檔看月線、半年線支撐

台股昨 (8) 日盤中一度大跌 261 點，終場收在 17270.49 點，下跌 158.38 點，季線失守，三大法人同步賣超，美股四大指數今晨全數收黑，加上 Delta 病毒已進入社區，台股恐持續震盪劇烈，下檔看月線、半年線支撐。

市場擔憂後續若疫情擴大，將不排除升級到三級警戒，三大法人昨日同步站在賣方，合計賣超 86.03 億元，除外資結束連 3 買，轉為調節 10.9 億元，投信也賣超 4.76 億元，但自營商賣壓最重，大砍 70.4 億元。

今日觀盤重點，台股 ADR 收盤挫跌，半導體類股跌幅達 2-3%，台積電收盤下跌逾 2%，較台北交易股票溢價率為 9.23%。聯電 ADR 更是跌超過 3%，是否拖累晶圓雙雄現貨股價表現值得關注。

此外，全球晶片供應吃緊，掀起跨國擴產競賽，美國半導體龍頭英特爾為了應戰，打算豪擲 800 億歐元 (950 億美元) 在歐洲建置兩座新廠，擴充在當地的晶片產能。聯電表示，市場雖出現部分雜音，但目前晶圓代工產能仍供不應求。

面板價格連續大漲 13 個月後，電視面板 8 月下旬跌幅擴大，友達 8 月營收微減、彩晶下滑 9%，9 月上旬電視面板價格仍續跌，面板景氣的反轉，預期友達、群創、彩晶今年度獲利高峰已過，但第三季仍可賺錢，須留意反映到面板族群的股價走勢。

整體來說，短線市場受 Delta 病毒衝擊，台股昨日跌破季線後，月線 17084 點將是台股多空對峙的重要關鍵，下檔先看月線、半年線支撐，但隨著蘋果新機發表倒數，年底前的感恩節、耶誕節假期消費力道仍然可期，從蘋果股價近期創高已可嗅出市場的氣氛，只要疫情獲得控制，後市仍不看淡。