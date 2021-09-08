台股遇亂流 三大法人聯手賣超86.03億元 外資連3買止步

本土疫情升溫，台股今 (8) 日震盪走跌，電子股無力撐盤，僅聯發科等零星個股獲資金點火，金融、傳產也倒成一片，盤中更傳出確診個案暴增，引起一陣亂流，指數一度重摔逾 260 點，跌至 17167 點，證交所隨即出面駁斥流言，最後一盤爆出逾 200 億元大量，帶動指數急拉、跌幅收斂，三大法人同站賣方，合計賣超 86.03 億元，外資終止連 3 買。

加權指數終場下跌 158.38 點，收在 17270.49 點，成交值僅 3210 億元。觀察籌碼面變動，外資終止連續 3 個交易日買超，今天賣超 10.9 億元；投信賣超 4.76 億元；自營商也大砍 70.4 億元，三大法人合計賣超 86.03 億元。

觀察電子股表現，權王台積電不敵賣壓，終場翻黑下跌 0.6%，收在 619 元；聯電跌幅擴大，終場重摔 3.5%，收在 65.8 元；聯發科奮力撐盤，力守在 900 元之上，終場上漲 1%；不過，國巨、瑞昱、廣達等權值股均震盪走跌。

股王矽力 - KY 人氣回籠，一度強漲近 5%，最高來到 4295 元，挑戰前波 4475 元歷史天價，但買盤無力追價，終場漲幅縮至 1.7%，收 4095 元。世芯 - KY 受惠海外急單湧入，獲利前景看好，外資目標價喊至 950 元，激勵股價續揚，一度衝上 818 元，終場漲幅收斂至 2%，收 781 元。

在薩爾瓦多宣布比特幣正式成為法定貨幣後，價格一度暴跌 16%，Coinbase 等交易所更出現交易延遲、失敗的情形，相關概念股應聲跳水，撼訊一度落入跌停，映泰、麗臺、青雲、華擎、技嘉等跌勢都相當重。

航運股午盤湧現賣壓，長榮翻黑下跌逾 1%，萬海早盤成功填權息，終場漲幅收斂至 1%，陽明同步漲 1%，建新國際、榮運、志信、漢翔等均遭到調節，不過，宅配通、嘉里大榮受惠宅經濟題材，連袂亮燈漲停。