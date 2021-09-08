國內疫情爆發 台股又要再大跌一次了嗎?

<大盤動向>

受到疫情影響，台股今日開低走低，盤中跌幅逾 250 點，尾盤透過權值股拉抬，收 17,270.49，下跌 158.38 點 (-0.91%)，成交量為 3,211 億元，外資終止連續 3 個交易日買超，賣超 10.9 億元；投信賣超 4.76 億元；自營商也大砍 70.4 億元，三大法人合計賣超 86.03 億元。而期貨未平倉方面，外資今日再回補 1,383 口空單，就技術面來看，指數跌破季線，一度回測半年線，短線上在站回季線前，都是偏空格局。

<類股動向>

觀察資金流向，電子由於表現弱勢，成交比重下滑至 58%，其中半導體則來到 4 成，航運則回升至 21%，以漲跌幅來看，僅航運小漲，其餘類股全面下挫，鋼鐵跌勢最重、跌幅超過 2%。電子權值股方面，權王 #台積電不敵賣壓，終場翻黑下跌 0.6%，收在 619 元；# 聯電跌幅擴大，終場重摔 3.5%，收在 65.8 元；# 聯發科奮力撐盤，力守在 900 元之上，終場上漲 1%；不過，# 鴻海、# 台達電等權值股均震盪走跌。

在電子類股方面，今日幾乎全數下殺，近一個月表現強勢的車用二極體、ABF 載板、MOSFET、車用電池、MCU、IC 設計、封測等，今日全數下殺，其中 #景碩、# 同欣電今日更是直接打到跌停，而 #新唐、# 強茂、# 杰力等之前的熱門股，今日都有 4% 以上跌幅，但今日還是有上漲的個股，如 #光磊、# 統懋、# 美琪瑪以及高速傳輸族群的 #鈺創、# 創惟、# 威鋒電子等。

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