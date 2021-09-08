幼兒園染Delta變異株蔓延社區 新北取消內用至9/15

新北幼兒園群聚事件蔓延社區，指揮官陳時中表示，今 (8) 日再增 7 例，累計確診 23 例，經基因定序證實為 Delta 變異株，其中 1 人為台大醫院麻醉護理師，曾接種第二劑莫德納疫苗仍染疫，該案目前已有上千人居家隔離，新北市府宣布，9/9 至 9/15 全市取消餐飲內用。

陳時中指出，今天新增 7 例本土個案，主要為幼兒園群聚事件，其中 1 例進入社區，也就是台大醫院麻醉護理師，另有 1 名埃及返台的幼童家長以及另一戶鄰居，目前埃及個案暫列境外移入，待進一步疫調判定，該案總計已匡列 1062 人，其中 1013 人居家隔離、49 人自主健康管理。

至於台大麻醉護理師染疫，專家諮詢小組召集人張上淳說明，這名護理師是在院內健康監測時自主通報採檢後確診，昨天院內緊急採檢密切接觸者與巡房、用餐可能接觸到的人，PCR 結果均為陰性，並無新增其他個案。

張上淳透露，這名護理師已接種 2 劑莫德納 COVID-19 疫苗，第二劑於 7 月 8 日就接種完畢，確定為首例莫德納疫苗突破性感染的本土病例。

陳時中表示，根據病毒基因定序結果顯示，這次新北幼兒園群聚案確實為 Delta 變異株，但經過比對 10 名個案，與國籍航空群聚疫情的病毒不同，顯示兩者為不同感染源，接下來須等新北完成疫調後，才能看出疫情全貌。不過，陳時中坦言，「社區可能還會增加滿多的」。

新北市府下午緊急宣布再強化二級警戒，9/9 至 9/15 期間，餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲的場所，一律改為外帶，禁止內用。此外，公有運動場館不開放，包括運動中心、體育館、籃球場、游泳池等。