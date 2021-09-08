柯文哲示警：Delta病毒進入社區 恐有多個感染源

本土疫情拉警報，幼兒園群聚事件持續蔓延，新北市 9 日至 15 日一律取消餐飲內用，台北市長柯文哲表示，北市今 (8) 日 +0，在沒有確診個案的狀態下，不取消餐飲內用，但仍鼓勵外帶，他也坦言病毒已進入社區，且有很多個感染源。

北市府下午召開疫情因應記者會，鑒於國內疫情變化、考量最新疫情數據，柯文哲宣布，北市仍維持二級警戒，但請每位民眾、店家、公私部門務必落實各項防疫規定，勿心存僥倖。柯文哲也呼籲，近期盡量外帶、減少內用、降低聚會。

柯文哲指出，雖然北市目前疫情數據仍呈趨穩，但新北市幼稚園群聚案確定是 Delta，且與先前國籍航空機師感染 Delta 的基因定序不同，這顯示 Delta 變異株恐怕已進入本土社區中，恐分為多個感染源。

柯文哲強調，雖然雙北市是首都生活圈，但由於台北目前無 Delta 確診者，加上原本就訂有 SOP，什麼狀況該升三級都有規範，憑科學證據處理，該怎麼做就怎麼做。

為了防堵 Delta 變異株疫情，台北市提升防疫量能，包含防疫計程車備援至原本 2 倍、專責病房 2 天可到 700 床、7 天到破 1400 床、防疫旅館增援等。至於中秋烤肉規則，北市府預計下周一宣布。