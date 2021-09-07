幼兒園群聚恐為Delta變異株 陳時中：不排除升三級警戒

疫情指揮中心表示，今 (7) 日本土新增 8 例，新北幼兒園群聚事件擴大，累計 15 人確診，部分學校已採取預防性停課，指揮官陳時中坦言，雖然病毒基因定序結果明 (8) 日才出爐，但指向 Delta 變異株可能性大，若新北疫情未控制住，不排除升回三級警戒。

新北市某幼兒園爆發群聚感染事件，先是土城一對夫婦染疫，其妻為幼兒園老師，今天再添 5 例個案，其中 3 例是家長、1 例是 5 歲幼童，另 1 名染疫幼童的 1 歲妹妹也被傳染新冠病毒，該案累計 15 人確診。

指揮中心表示，幼兒園群聚事件目前匡列人數已達 411 人，362 人採居家隔離，相關疫調持續進行中。

針對病毒基因定序進度，陳時中表示，結果要等到明天才能比較完整的出來，整體方向都指向 Delta 或其他變異株，但還沒有做完全，要再比對，同時也陸續展開血清抗體檢驗。

新北市已跟進桃園市，升級強化疫情二級警戒，陳時中表示，目前還沒規劃全國升至三級警戒，但如果新北疫情未能控制住，當然會考慮升級至第三級，不過，都是假設情況，重要的是疫調匡列好。

陳時中進一步說明，基因定序要比對的地方很多，但比對最基本的 Alpha 後，發現並不像是 Alpha 變異的情況，現在境外最多的病毒就是 Delta，因此，才研判朝向 Delta 或其他變異株，不是 Alpha 是已經確定的，待完整分析資料出爐，才會向外界報告。