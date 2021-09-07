〈高端新冠疫苗〉爭取逾3個國際授權許可 明年銷量拚1億劑

高端疫苗 (6547-TW) 總經理陳燦堅接受外媒訪問提到，旗下開發的新冠疫苗已取得台灣緊急使用授權 (EUA)，目標在國際上取得 3-5 個授權許可，尤其美國與歐盟相當重要，力拚明年海外銷售量可達 1 億劑。

高端新冠疫苗取得國內緊急使用授權後，主要有兩大布局重心，包括積極生產與取得國際認證，目標明年銷售量 1 億劑，不過外媒認為，高端海外臨床試驗規模不足以及價格，將是未來國際布局的挑戰。

對於外銷策略方面，陳燦堅指出，由於自行開發的新冠疫苗取得國內緊急使用授權、臨床試驗有政府背書，後續將聚焦在相信台灣醫療品質的國家，並申請相關認證。

高端在巴拉圭啟動新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，試驗採免疫橋接設計，並與 AstraZeneca(AZ) 新冠肺炎疫苗進行比對性試驗，預計本季完成收案 1000 人、年底前取得期中分析數據。

外媒認為，其他國際藥廠的三期臨床試驗，受試者有 3 萬多人，加上許多國家已經開始接種疫苗，有意願參與試驗的受試者，幾乎已經參與其他臨床，高端要找到足夠的受試者具有挑戰。

對此，陳燦堅說，有信心旗下新冠疫苗的相關研究數據，可以得到國際支持，尤其拿到美國、歐盟藥品管理機關許可證，對於海外銷售非常重要。

在價格方面，有媒體爆料，台灣政府以每劑 880 元 (約 31.9 美元) 向高端採構 500 億劑疫苗，相較於莫德納每劑至少 31 美元、AZ 每劑約 5 美元，高端的價格高出國際許多，陳燦堅對此回應，疫苗量產出貨後，每劑疫苗價格將會逐步下降。