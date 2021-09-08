美元反彈 人民幣中間價大貶141基點 創一周低點

美國 10 年期公債殖利率上揚促使投資人在本周歐洲央行會議前敲進美元，同時美股近期回檔，也讓投資人風險偏好下滑，助漲美元走勢。受到美元指數反彈的影響，周三 (8 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 141 基點，報 1 美元兌 6.4674 人民幣。

上周五因美國公布遠不如預期的非農就業數據，市場認為聯準會未來幾個月恐不會進行縮表，美元指數應聲跌至 8 月初以來最低。

加拿大豐業銀行指出，現階段美元在遭到拋售後，美元指數在短線上底部已經浮現。雖然我們認為聯準會仍可能在今年年底前朝著縮減購債計畫的方向行動，但美國經濟還是有機會表現相對強勁。所以總結來看，我們認為美元指數小幅下跌，小幅走弱可能就是買點。

而中國外匯管理局公佈最新外匯存底數據顯示，截至 2021 年 8 月底，中國外匯存底規模為 3.23 兆美元，較 7 月底下滑 37.74 億美元，跌幅 0.12%。分析指出 8 月份中國外匯存底下滑的主因是美元強勢反彈，及美國公債殖利率小幅上揚。

在人民幣中間價出現近期少見的大波動後，今日早盤離岸人民幣保持偏強勢整理格局。截至上午 10:05 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4585 人民幣，升值 15 基點，幅度 0.02%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4632 人民幣，升值 35 基點，幅度 0.05 %。

