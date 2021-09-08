操盤手看台股：電子拉回怎麼看？航運怎麼搶價差？

Delta 變種病毒威脅升溫，繼先前市場擔心全球經濟復甦腳步為此放緩後，近日本土也傳出確診 Delta 病毒的案例。由於 Delta 病毒傳染性強，故緊張情緒升高，9/7 日的台股回檔，本波自 8/23 日反彈以來，指數每日見到新高的慣性被改變，

部分漲多的股票出現獲利了結賣壓，部分資金轉入沉寂一陣子的防疫股及航運股。短線上，近日高點來到 17633 點，一度逼近今年 8 月高點 17643 點；但因多方未能續攻，今年 8 月高點仍是無法越過，月級別的日出線未能成型，故大盤進入高檔整理，個股開始進行位階調整。

位階調整首先當然看股價所處的位置。本波指數由 8/20 日 16248 點見底後，行情開始反彈，9/6 日見到短線高點 17633 點，反彈了 1385 點，反彈幅度約 8.5%。本波股價於 8 月中下旬止穩，至 9 月上旬反彈超過 20%，甚至是創下波段新高的股票就屬於相對強勢股。以盤面來看，這一類相對強勢股由於已有一段漲幅，之前低檔進場者存在不少帳面獲利，在疫情升溫下，獲利賣壓自然湧現，如部分 IC 設計、IC 封測、第三代半導體、矽智財 IP、IC 載板等族群普遍出現回檔。只是別忘了！為何這些股票會有獲利賣壓？原因就在於這些股票有上漲，相較於部分這一波大盤反彈，股價卻動都不動的股票來得強勢，而推升這些股票上漲的原因在於這些企業第 4 季或明年展望相對亮眼，故本波拉回仍要鎖定這些強勢股。以 IC 載板的景碩、欣興、南電等為例，受惠產品需求強勁，拉回就有買盤進場。

對於一個操盤手而言，操作時不能單看日線，週線、月線也要一併考量。邏輯在於有時日線級別的回檔提供的是週線級別的買點，而有時日線級別的波動在週線級別只是箱型整理，最明顯的例子就是貨櫃三雄的萬海、長榮、陽明，目前橫向整理已進入第 7 週。先前提過要追蹤航運及鋼鐵業者對於明年的看法，原因在於現在已是 9 月，今年剩下不到 1/3 的時間，後續重點看未來。若以貨櫃三雄來看，儘管明年營運成長幅度不容易像今年如此可觀，但是仍有機會維持高檔，市場定位將由成長股轉為績優股，對此，投資人的操作心態也要跟進調整。

以長榮為例，2020 年 EPS 僅 5.06 元，2021 年預估 EPS 上看 30~32 元，今年獲利成長逾 5 倍，反應成長股效應，股價自然出現一波狂飆，由不到 30 元漲到 233 元，大漲逾 6 倍。而當前市場上普遍預估長榮 2022 年 EPS 約為 30~32 元，相較於今年，明年獲利成長將持平，不再爆發成長，股價就不易再狂飆，但以長榮有機會連續兩年賺 30 元以上的優異成績來看，股價將由成長股變為績優股，對應這種績優股，即是區間操作，記得在價值低估時進場。至於國際鋼市供給吃緊，全球鋼價看漲，中鋼將於 9 月中旬開出的 10 月和第 4 季內銷盤價看漲，一旦確認盤價調漲，後續就有機會激勵鋼鐵股在第 4 季再攻一波，指標續看中鋼，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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