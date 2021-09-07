該選擇回檔的晶圓代工 還是跌深反彈的貨櫃輪？

萬寶投顧王榮旭表示，Delta 疫情升溫觸動市場敏感神經，這波領漲的晶圓代工雙雄出現獲利回吐賣壓，漲勢較強的中小電子股，例如 IC 設計新唐 (4919-TW)、創惟(6104-TW)、偉詮電(2436)、晶宏(3141) 及智原 (3035) 甚至被殺到跌停板，反而在破底邊緣的面板與貨櫃三雄，出現股價跌深的反彈，反映出台股量能不足的窘境資金蹺蹺板效應浮現。

到底該選漲多拉回的晶圓代工？還是跌深反彈的貨櫃航運呢？

萬寶投顧王榮旭認為，晶圓代工及貨櫃一多一空的趨勢並未改變。電子對疫情利空反應敏感，但國內疫情對於出口電子產業並沒有實質的影響，如果歐美股市沒有 Delta 疫情而下跌台股就沒有獨跌的理由。況且依照過去的經驗，只要是疫情的利空，對股市的衝擊都很短暫，而且利空反而會出現買點，這次也不例外。

今 (7) 日大跌的幾乎都是業績好的強勢電子，充其量是漲多拉回，緩漲急跌本來就是多頭的特徵，而貨櫃三雄在 6 月底 7 月初爆天量，光是長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 這三檔單日成交金額就高達 2000 億，當時候我獨排眾議在專欄 YouTube 節目上公開提醒，貨櫃輪真正的買點，是在上半年的 2 月與 5 月那兩次的拉回季線。

到了 6 月底航運已經大漲特漲，雖然還是很強，但是已經是邪惡第五波，絕非好的賣點。7 月過後航運股果真正盛極而衰，我也領先市場分析下檔甜蜜點，觀察季線是否可以回補，但是籌碼告訴我還是不能回補，因為貨櫃雖然大跌四至五成到季線，但是融資減幅不足，所以後來貨櫃三雄在季線附近橫向整理，但該彈而不彈。我也再次建議，籌碼尚未洗乾淨之前不要攤平或搶短，以免長黑破底再走 C 波修正。

結果上周以來利多不斷，航運股價卻反向下跌。長榮、陽明各差 1.5 元與 3 元就會跌破前波低點。今天破底前的反彈是低點有守嗎？已經打完第二支腳了嗎？我認為至少底部要放量，融資大減籌碼換手才有真正的反彈。搶反彈手腳也要夠快，因為上檔層層解套賣壓，第一關就是季線，支撐已經轉回壓力。

萬寶投顧王榮旭強調，晶圓代工上檔壓力較輕，例如台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 是創波段高點之後的拉回，連 5 日線都沒跌破，短線獲利賣壓消化完要漲很快。目前我還是看好半導體產業鏈，今天傳出台積電要到高雄設廠，另外也傳出三星不僅要擴增高階製程，現在連成熟製程也要擴產，訂單看到 2025 年。台積電預告晶片荒要在 2023 年緩解恐怕不止是這樣。

晶圓代工是電池最上游，如果業績好，半導體上中下游業績自然水漲船高，特別是矽晶圓環球晶 (6488-TW) 以及合晶 (6182-TW) 產品供不應求。IC 設計則是權利金與晶圓代工價格連動的 IP 股最看好，例如世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW) 及智原(3035-TW)。

此外，高速傳輸晶片 USB 4.0 新規格毛率高，對晶圓代工漲價轉嫁能力較強。看好 USB 晶片股，但是創惟 (6104-TW)、偉詮電(2436-TW) 短線漲多，本益比已經拉高，短線會出現修正。

創惟上半年 EPS 1.93 元，全年估計上看 5 元，本益比達到 30 倍；而 USB-PD 營收占比達四成的偉詮電，上半年 EPS 2.19 元，全年挑戰 4.5 元，本益比也接近 20 倍。

反觀松翰 (5471-TW)USB-PD 去年底就已經通過認證，是標準 USB 概念股；上半年 EPS 達 3.97 元，而 8 月營收創下歷史新高，估計全年 EPS 可達 8~9 元，本益比僅 12 倍，相較於 MCU 同業新唐(4919-YW) 近 20 倍的本益比，松翰兼具快速傳輸與 MUC 雙題材，但股票本益比竟然如此低，實在委屈。

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