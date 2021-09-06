台幣逼近27.5元大關 央行：外資匯入進場買股

新台幣自 8 月下旬以來呈現升值趨勢，過去二周升值約 1.1%，今 (6) 日最高一度見 27.569 元，再次逼近 27.5 元心理大關，台灣央行外匯局局長蔡烱民對此說明，近來新台幣偏強，主因外資匯入並進場買超台股。

新台幣今日以 27.663 元作收，小幅升值 4 分，高低價差 1.01 角，台北外匯經紀公司成交值 11.18 億美元。

美國聯準會主席鮑爾於 8 月 27 日在全球央行年會線上演講中暗示，聯準會可能會在年底前開始縮減購債，但速度並不會如大多市場人士預期快。

蔡烱民說明，外資在全球央行年會過後，轉為進場買超台股，同時，近來台積電有漲價利多消息，進一步激勵外資買盤。

蔡烱民直指，通常市場若看到聯準會較為鴿派的立場，科技股表現通常會比較好。

不過，蔡烱民認為，儘管上周五美國非農就業數據不如市場預期，以目前經濟情勢來看，一般來看聯準會在年底前開始縮減購債，應不會有太大變化，而在此預期下，會對資金流向有一定程度的影響，年底前美債殖利率會走升，進而影響匯率。

蔡烱民強調，8 月匯市供需大致平衡，近來新台幣偏強走勢主要是因外資匯入買股，將持續密切注意是否有預期投機心理造成波動太大的情形。